Pracovníci České televize a Českého rozhlasu budou 3. listopadu stávkovat

Pracovníci České televize a Českého rozhlasu vstoupí v úterý 3. listopadu do celodenní stávky. Oznámila to iniciativa Veřejnoprávně.
Přesná podoba stávky není v tuto chvíli jasná. Obě média podle prohlášení iniciativy dodrží své zákonné povinnosti, diváci a posluchači však stávku ve vysílání poznají. V případě mimořádných událostí se média přizpůsobí aktuální situaci.
Stávka je reakcí na ukvapené projednávání návrhu zákona, který má zrušit televizní a rozhlasové poplatky a převést financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet do kapitoly ministerstva kultury.
Vládní poslanci dnes nečekaně navrhli, aby sněmovna mohla jednat v noci i v sobotu, a prosadili jako první bod právě novelu zákona o financování médií veřejné služby.
Také manažeři České televize včetně generálního ředitele Hynka Chudárka jsou podle páteční tiskové zprávy znepokojeni překotným způsobem, jakým chce sněmovna projednat návrh zákona měnící způsob financování.
Podle vedení stanice je nezbytné, aby součástí projednávání změny zákona byla plnohodnotná diskuse. Zároveň upozorňuje, že předkládaný návrh zákona je pro Českou televizi do velké míry likvidační, protože plánovaná suma ze státního rozpočtu by znamenala drastický zásah do výroby a vysílání pořadů včetně rozsáhlého propouštění.
„Náhlé výrazné snížení příjmů České televize by naší institucí otřáslo,“ zdůrazňuje generální ředitel Hynek Chudárek. „Stále považuji za nejvhodnější způsob financování veřejnoprávních médií v naší zemi fungující systém poplatků. V této souvislosti připomínám, že diskuse o financování České televize vedla překvapivě k výraznému nárůstu plátců poplatku. Vnímáme to jako podporu současného systému.“
Televize připomněla, že v těch zemích západní Evropy, kde došlo ke změně financování, trval proces změny od dvou do čtyř let. Diskuse o systému placení veřejnoprávních médií zde byla obsáhlá a kultivovaná. Vedení České televize v čele s Hynkem Chudárkem proto hodlá zdůrazňovat hranice, které nejdou překročit, aby Česká televize mohla i nadále poskytovat plnohodnotně svoji veřejnou službu.
Pokud ke změně systému financování skutečně dojde, musí být podle ČT v nové legislativě zakotveny všechny pojistky, které nezávislost televize zaručí. Česká televize a její management o toto chtějí bojovat všemi zákonnými silami.
„Finanční nezávislost na státu je dobrou oporou pro nezávislost celé instituce“, dodal Hynek Chudárek. „Jestliže ale tento pohled v parlamentu nemá většinovou podporu, jsme připraveni předkládat návrhy a úpravy zákona, jejichž cílem bude stabilní, adekvátní a předvídatelné financování. Tedy taková forma financování, která nebude podléhat politickým změnám a tlakům a bude nadále garantovat nezávislost České televize coby média veřejné služby.“
Své stanovisko zveřejnil také Český rozhlas. Podle tiskové zprávy vyjadřuje zásadní nesouhlas s dnešním postupem vládní koalice, která v Poslanecké sněmovně prosadila přednostní projednání návrhu na zrušení rozhlasových a televizních poplatků. Takto zásadní změna fungování médií veřejné služby, která může dlouhodobě ohrozit jejich nezávislost, stabilitu i rozsah poskytovaných služeb, si zaslouží otevřenou, odbornou a důkladnou parlamentní diskusi, nikoli překotný legislativní postup, sdělil Český rozhlas.
„To, co dnes sledujeme v Poslanecké sněmovně, považuji za mimořádně nebezpečný krok vůči médiím veřejné služby. Vládní koalice se snaží ve zrychleném režimu prosadit změnu, která může zásadně narušit jejich nezávislost, stabilitu a samotnou schopnost plnit veřejnou službu. Zrušení rozhlasových a televizních poplatků a převedení pod státní rozpočet totiž není jen změnou způsobu financování. Znamená to nahradit funkční a předvídatelný systém modelem, v němž chybí pojistky proti náhlým zásahům vládní většiny do jejich financování. Takový systém vytváří prostor pro každoroční politický tlak a znemožňuje odpovědné dlouhodobé plánování, čímž ohrožuje stabilitu veřejné služby. Navíc vyvolává zásadní pochybnosti o souladu s Evropským nařízením o svobodě médií, které výslovně požaduje přiměřené, udržitelné a předvídatelné financování médií veřejné služby a ochranu jejich redakční nezávislosti. Namísto odpovědné odborné diskuse jsme svědky překotného prosazování změny, jejíž důsledky mohou být nevratné. Český rozhlas není institucí vlády ani parlamentní většiny. Je institucí plnící službu veřejnosti v celé její šíři. Právě vůči ní máme povinnost jeho nezávislost a budoucnost bránit. Také proto vyzývám všechny poslance, aby nepodceňovali závažnost tohoto rozhodnutí, které mají před sebou, a aby vytvořili prostor pro skutečnou odbornou diskusi,“ řekl René Zavoral, generální ředitel Českého rozhlasu.
Stávající systém rozhlasových a televizních poplatků podle rozhlasu vytváří přímou vazbu mezi Českým rozhlasem a jeho posluchači a zajišťuje stabilní a předvídatelné financování. Navrhovaná změna navíc počítá se snížením finančních prostředků, aniž by odpovídajícím způsobem upravovala rozsah zákonných povinností Českého rozhlasu. „Opakovaně jsme vysvětlovali, že jde o ochranu veřejné služby, kterou poskytujeme všem občanům bez rozdílu. Pokud bude Český rozhlas finančně oslaben a současně více závislý na rozhodování politické reprezentace, doplatí na to především posluchači. Ohroženo může být regionální vysílání, zpravodajství, kulturní a vzdělávací tvorba, pořady pro děti, mladé nebo seniory, ale také další služby, které komerční média nenahradí. Nezávislost médií veřejné služby přitom není hodnotou, kterou lze oddělit od způsobu jejich financování,“ zdůraznil René Zavoral.
Český rozhlas prohlášení uzavřel tím, že zároveň vnímá vážné obavy svých zaměstnanců z dalšího vývoje. Vedení Českého rozhlasu proto respektuje právo zaměstnanců vyjádřit svůj postoj k otázce, která se bezprostředně dotýká jejich práce, pracovních podmínek i budoucnosti celé instituce.