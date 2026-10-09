Přihlašování na Seznamu se mění. Hesla už nebudou potřeba, stačí otisk prsku či sken obličeje

Seznam.cz umožňuje přihlašování ke svým službám bez používání hesel. Firma nasazuje přístupové klíče, takzvané passkeys. Identitu tak lze ověřit například otiskem prstu, rozpoznáním obličeje nebo zadáním PINu.
Přístupový klíč je možné si nastavit v sekci Zabezpečení v rámci nastavení Seznam Úctu. Dojde k ověření zařízení a záchranného telefonního čísla. Seznam doporučuje, aby se klíč vytvářel pouze na zařízení, které uživatel skutečně vlastní a používá. Návod k nastavení je zde.
“Přístupový klíč je digitální údaj uložený přímo v telefonu, tabletu nebo počítači. Při přihlášení už není potřeba pamatovat si ani zadávat heslo. Stačí zvolit možnost přihlášení pomocí klíče a potvrdit svou totožnost na vlastním zařízení,” uvedl Seznam.
“Aktivací přístupového klíče se současné způsoby přihlašování neruší. Uživatelé mohou nadále používat heslo a přístupový klíč využít jako další úroveň ověření. Klíč si také mohou nastavit na více vlastních zařízeních,” doplnila firma.
“Přístupové klíče, bezpečnostní klíče a ověřovací aplikace zároveň nahrazují dříve využívané ověřování prostřednictvím Seznam Aplikace. Její podpora pro dvoufázové ověření byla ukončena v lednu 2026. Uživatelům, kteří si ani po opakovaném upozornění nenastavili jiný způsob ověření, bylo dvoufázové zabezpečení vypnuto. Jejich účty však zůstaly plně dostupné. Dodatečnou ochranu si mohou kdykoli znovu aktivovat pomocí ověřovací aplikace, bezpečnostního klíče nebo nově také přístupového klíče.”