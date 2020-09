Prima nechává diváky hlasovat, jaký seriál uvede v neděli večer

Televize Prima změní od 4. října skladbu nedělního hlavního vysílacího času. Estráda Zlatá maska, kterou natáčela společně se slovenskou televizí Joj, se posune do pozdějšího času. Diváci ji uvidí až po skončení detektivního seriálu. O tom, jaký seriál to bude, rozhodnou sami diváci v internetové anketě.

„Rozhodli jsme se na nedělní večer vrátit detektivku, a vůbec poprvé necháváme osud hlavního vysílacího času v režii diváků. Je tak čistě na jejich volbě, jestli od 4. října budeme vysílat nové díly Poldy, nebo detektivku Einstein,“ dodal generální ředitel Primy Marek Singer.

Hlasování odstartovalo na adrese www.primadetektivka.cz a skončí v pátek 25. září ve 12 hodin.

Ve čtvrté sérii přibyde k Poldovi coby poručíku Michalovi Břízovi (David Matásek) nový parťák Junior (Vladimír Polívka). Polda je drsný samorost, který před dvaceti lety při výkonu služby utrpěl zranění, kvůli kterému byl léta v kómatu. Po probuzení se opět přidal do řad policie. Bohužel se ocitl ve světě, který se za dvacet let změnil.

Díky Einsteinovi by mohli diváci nahlédnout do mozku génia Filipa Koeniga v podání Vojty Kotka. Filip je údajně prapravnukem Alberta Einsteina a vyučuje fyziku na univerzitě. Trpí dědičnou Huntigtonovou nemocí a je přesvědčený, že do konce života mu zbývá pouhých sedm let. Nebo možná i míň. Jednoho dne ale skončí na policii a hrozí mu vězení. Pokusil se totiž ukrást z ordinace léky označené jako drogy, aby zpomalil zhoršování svého zdravotního stavu. Na poslední chvíli ho před mřížemi zachrání nečekaný návrh. Místo toho, aby seděl za mřížemi, se musí stát poradcem při vyšetřování vražd.