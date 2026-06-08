Případ Anastasova ohledně provozu erotických webů bude řešit pražský městský soud

Případ Andreje Anastasova týkající se provozování webů s erotickou inzercí a zároveň jeho soukromých aktivit bude řešit pražský městský soud, který se zabývá závažnými trestními činy s minimálně pětiletou dolní hranicí trestní sazby. O přesunutí kauzy rozhodl pražský vrchní soud, řekla ČTK Eva Švíglerová, mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 1.
“Bylo rozhodnuto, že k projednání a rozhodnutí předmětné věci je příslušný Městský soud v Praze jako soud prvního stupně,” sdělila Švíglerová pro ČTK.
Anastasov už je více než rok ve vazbě. V březnu neuspěl s odvoláním. Obžaloba viní Anastasova z 12 trestných činů včetně vydírání, kuplířství, nelegálního držení zbraně nebo únosu. Bývalý šéfredaktor časopisu Score ve vazbě zůstává kvůli obavám, že by mohl ovlivňovat svědky. Hrozí mu až 11 let vězení.
V kauze figuruje firma EOL CZ, která provozovala Sex.cz a další weby zprostředkovávající erotickou inzerci (Escort.cz a spol.). Anastasov v ní byl majoritním vlastníkem. Obžaloba zahrnuje i jeho soukromé aktivity, mají se týkat například již zmíněného únosu.
V kauze jsou také další obžalovaní. Na Lupě máme rozhovor s Jakubem Červinkou, menšinovým spolumajitelem EOL CZ. Tomu hrozí až devět let vězení. Červinka v rozhovoru popsal, jak se k podílu v EOL CZ dostal, jak portály kolem Sex.cz fungovaly, proč do takového byznysu vůbec šel nebo a zda věděl o tom, co Anastasov mimo běžné dění ve společném podniku dělá.