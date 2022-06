Proč a jak moc hrají Češi online hry? Zapojte se do výzkumu Masarykovy univerzity

Autor: Masarykova univerzita

Výzkumníci z Masarykovy univerzity rozjíždí další kolo studie Czech Gamers zkoumající, proč a jak Češi hrají videohry online. Pomoci jim v tom může veřejnost, k dispozici je internetový dotazník. Vědecké výzkumy hráčů se podle MUNI doposud často soustředily na negativní dopady her, Czech Gamers to ale bere z jiného úhlu.

Výzkumníci sbírají data od roku 2021. Vedle dotazníků dělají také hloubkové rozhovory. Aktuálně se rozjela druhá vlna ze tří a poslední se uskuteční za devět měsíců.

“Z předešlých výzkumů týmu vyplývá, že stejná doba strávená hraním her může v různých kontextech znamenat neškodnou vášeň i naznačovat závislost. Do hry přitom vstupuje řada faktorů, mezi jinými například míra pozornosti věnovaná ději na obrazovce nebo užívaní psychoaktivních látek. Tendence k závislosti je přitom mnohem méně častá, než by se mohlo z médií zdát,” uvádí MUNI.