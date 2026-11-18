Umělá inteligence by v očích mladého českého projektu mohla výrazně změnit a zrychlit proces prodeje firem. Tým Plomo vyvíjí AI platformu, která má převzít část práce finančních a M&A poradců. Podle zakladatelů by se tím mohla otevřít cesta i k prodejům menších podniků, u nichž se dnes náklady na poradenské služby nemusí vyplatit.
Na vývoj platformy teď startup získal 525 tisíc eur, asi 13 milionů Kč v rámci takzvané pre-seed investice, kdy ještě ladí podobu produktu s vývojovými partnery. Ti zároveň za používání platformy platí.
Plomo věří, že může vstoupit do prodejního procesu už z pohledu majitelů podniků, kteří svou firmu chtějí prodat. Pokud mají najít možné kupce, platí za odborné poradenství a zároveň v procesu zabírají čas administrativní formality, od shánění dokumentů po ověřování a úpravy materiálů. Menší transakce se tak často vůbec nevyplatí realizovat a někdy tak i jinak životaschopné podniky prostě končí svou činnost. Téma má podle startupu růst i s tím, jak se významná generace majitelů firem blíží k odchodu do důchodu.
Startup vyvíjí AI pracovní prostředí pro poradce, investiční bankéře a další profesionály, které má pokrýt celý proces od přípravy podkladů a hledání potenciálních kupců až po due diligence, tedy detailní prověření firmy před uzavřením obchodu. Propojuje dokumenty, data a úkoly jednotlivých účastníků transakce a přitom má držet kontext celého obchodu, který může trvat měsíce.
Plomo založili Ondřej Smýkal, David Přerovský a Filip Brebera. Brebera, který ve startupu zastává pozici technologického ředitele, dříve pracoval s AI agenty v Avastu a vedl vývoj softwaru v Brandlabs. Smýkal a Přerovský dříve působili v Czech Founders VC, kde se věnovali právní a transakční agendě, financím a oceňování firem.
Czech Founders VC je také jedním z aktuálních investorů. Kolo vedla společnost Ideals, jejíž platformy pro bezpečné sdílení dokumentů využívají více než dva miliony odborníků po celém světě, včetně týmů společností Deloitte, EY a KPMG. „Umělá inteligence mění práci, která předchází due diligence a probíhá v jejím průběhu, ale své místo si může vydobýt pouze tehdy, pokud bude splňovat stejné standardy ochrany důvěrných informací a kontroly,“ říká Evgeny Sergeev, zakladatel a CEO firmy. Dalším investorem je TECS Capital a skupina zkušených odborníků v oblasti fúzí a akvizic.