Projekt z Česka po Evropě digitalizuje trh s autodíly, získal investici na další expanzi

Startup IAG zakladatele Tomáše Kaštila ohlásil novou investici ve výši 6 milionů eur, tedy přes 145 milionů Kč. Buduje digitální platformu, která propojuje dodavatele náhradních dílů pro osobní a nákladní auta i motocykly s autoservisy a prodejnami dílů. Cílem je dát nezávislým servisům okamžitý přehled o cenách a dostupnosti dílů na trhu a celý nákupní proces zrychlit.
„Evropský trh s náhradními díly pro automobily představuje odvětví s obratem přes 100 miliard eur. Přesto v mnoha zemích zůstává nákup pomalý, netransparentní a neefektivní,“ říká Kaštil. IAG má podle něj trh modernizovat.
Do firmy nově vstupuje fond Orbit Capital, který stojí mimo jiné za investicemi do firem jako Preply, Mews, ThreatMark nebo Rohlík. „IAG vybudovala přesvědčivou a škálovatelnou platformu, která řeší reálné problémy rozsáhlého a dlouhodobě poddigitalizovaného trhu. Věříme, že má velmi dobrou pozici stát se technologickým lídrem evropského automotive aftermarketu,“ komentuje Vít Javůrek z fondu. Ke kolu se připojil i stávající investor Jet Ventures ze skupiny Jet Investment.
Investice je kombinací kapitálového vstupu a venture debt financování. Peníze má IAG použít na další rozvoj platformy a hlavně na expanzi své franšízové sítě napříč střední a východní Evropou. Firma působí v šesti evropských zemích, kromě Česka mimo jiné v Chorvatsku či Polsku. Jet Investment Igora Faita do startupu poslala peníze už loni v květnu.