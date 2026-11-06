Protesty proti datacentrům dorazily do Evropy, v Amsterdamu demonstranti pronikli na staveniště

Několik set demonstrantů protestovalo v nizozemském Amsterdamu proti stavbě datacentra firmy Microsoft. Desítky až stovky pronikly přes plot na staveniště a pořádková policie několik lidí zadržela, informoval server The Next Web.
Protest pořádala organizace Geef Tegengas, které kritizuje mimo jiné to, že nové datacentrum bude mít spotřebu elektřiny jako stovky tisíc bytů. Podle nizozemských médií se má datacentrum skládat z tří budov vysokých asi 85 metrů. Rozdělením na tři samostatné části se vyhnulo místním regulacím namířeným proti stavbám obřích datových sálů. Získalo také povolení ještě dříve, než v Nizozemsku začala omezení platit.
Demonstrace v Amsterdamu je součástí vlny protestů, které na dny 6. – 7. listopadu společně vyhlásily desítky evropských organizací spojené v iniciativě Stop Dirty Datacenters. Podle rozpisu akcí se mají demonstrace konat v Rakousku, Polsku, Německu, Francii, Španělsku a dalších zemích.
V Česku podle mapy není v plánu žádná demonstrace. Tuzemská datacentra nemají obří rozměry. O budoucí stavbu velkého datacentra, tzv. AI Gigafatory, se momentálně ucházejí České radiokomunikace.
Odpor proti stavbě datacenter se stal velkým politickým tématem v USA, kde patrně ovlivnilo průběh nedávných voleb (tzv. midterms).