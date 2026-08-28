První Čech se dostal do vedení jedné z nejstarších mezinárodních vědeckých AI organizací

Česká republika má poprvé v historii zastoupení ve vedení jedné z nejstarších organizací na světě zaměřených na umělou inteligenci. Profesor Roman Barták z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (Katedra teoretické informatiky a matematické logiky) se stal členem řídícího orgánu Evropské asociace pro umělou inteligenci (European Association for Artificial Intelligence, EurAI).
Barták je konkrétně novým členem EurAI Board, který má na starost vedení organizace. Do funkce byl zvolen na setkání v německých Brémách. Z jedenácti nominovaných bylo zvolených pět členů. Ti se volí vždy na dva roky.
EurAI je považována za hlavní evropskou organizaci sdružující výzkumníky a odborné společnosti v oblasti AI. Pořádá například největší vědecké setkání svého druhu v Evropě, uděluje tituly EurAI Fellow za mimořádný přínos oboru, podporuje mladé vědce, propojuje mezinárodní hráče a propaguje obor jako celek.
EurAI funguje od roku 1982. Česká republika je členem tohoto uskupení, a to skrze Českou společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI).
Barták se v roce 2022 stal prvním Čechem, kdo zmíněný titul Fellow obdržel. Jak jsme na Lupě psali, byl mu udělen za výzkum v oblastech automatického plánování, rozvrhování a řešení omezujících podmínek (Constraint Programming).
“Profesor Barták patří v oblasti umělé inteligence mezi světově uznávané odborníky. V rámci výzkumu se zaměřuje zejména na oblasti, jako je splňování podmínek, automatické plánování, reprezentace znalostí, strojové učení a robotika. Vedle akademického výzkumu se věnuje také popularizaci vědy – je například autorem knihy Co je nového v umělé inteligenci a držitelem ocenění AI Awards za propagaci českého výzkumu v oblasti AI (2019). Spolupracuje rovněž s komerční sférou, v minulosti se mimo jiné podílel na výzkumech pro společnosti Universal Synergetics (USA), Visopt Tech (Izrael) či Entellexi (Irsko),” shrnul už dříve Matfyz.