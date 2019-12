 »  Rada České televize neschválila rozpočet na rok 2020, chce podrobnosti

Filip Rožánek

Rada České televize neschválila rozpočet televize na rok 2020. Generální ředitel Petr Dvořák má do začátku ledna podrobněji vysvětlit některé položky a nejpozději do 15. února předložit plány dlouhodobého rozvoje do roku 2024.

„My jsme na konci loňského roku, 12. prosince 2018, schválili usnesení, v němž jsme požadovali předložení dlouhodobých plánů rozvoje televize v letech 2022–2024. Současné plány končí na konci roku 2021. Považovali jsme za důležité, abychom viděli za tento horizont. Smysl a účel usnesení nebyl naplněn, plány jsme neobdrželi. V červnu jsme místo toho schvalovali aktualizaci těch stávajících plánů. Požádali jsme generálního ředitele, aby nám do října předložil vizi, alternativy, výhled. Tu vizi jsme nedostali včas, první pracovní návrh jsme dostali 30. října. Opět smysl a účel usnesení nebyl naplněn. Dostali jsme o 14 dnů později další pracovní verzi dokumentu s vývojem ČT po roce 2021. A ještě o několik dnů později třetí verzi. To vzbudilo určitou nejistotu mezi členy rady, jak se bude televize vyvíjet po roce 2021,“ vysvětlil postoj radních předseda Rady ČT Jan Bednář.

„Vzhledem k tomu, že schvalujeme rozpočet na rok 2020, tak situace, o níž nevíme, jak bude vypadat, nastává už za dva roky. Televize má výrobní plány a věci, které nelze rozhodnout ze dne na den,“ dodal.

Rozpočet České televize na rok 2020 byl navržen jako vyrovnaný ve výši 6,775 miliardy korun. Původně měl být vyšší, ale vedení České televize chce příští rok ušetřit 170 milionů korun. O 100 milionů se sníží výdaje na výrobu pořadů, 15 milionů se ušetří na provozu, 25 milionů na investicích a 30 milionů na výdajích souvisejících s přechodem na DVB-T2. „Základní náčrt je dobrý, dá se z něj vycházet, ale schází nám tam podrobnější informace, zejména ohledně výdajů souvisejících s přechodem na DVB-T2. Další věc, která není dostatečně vysvětlena, je výrobní úkol,“ komentoval záměr Bednář.

„Kurz se musí změnit hned. Nezačneme-li jednat hned, může být ohrožena televize a její nezávislost,“ míní místopředseda rady Jaroslav Dědič. Další místopředseda René Kühn sice chválí televizi za to, kolik natáčí původní tvorby, ale upozorňuje na to, že se za tři roky například vyrobí 29 kriminálních seriálů. „Ta čísla jsou poměrně značná. Na jednu stranu je to potěšující okolnost, ČT vyrábí programový obsah v míře jako nikdy předtím. Dobrá zpráva je to i s ohledem na to, že je to původní česká televizní výroba českých námětů od českých tvůrců,“ podotkl.

Při hlasování podpořili návrh rozpočtu jen dva radní – Ivana Levá a Luboš Beniak. Většina jich byla proti, jeden se zdržel.

Generální ředitel Petr Dvořák má nyní do 6. ledna dodat podrobný rozpis výdajů ve výši 430 milionů, které rozpočet plánuje vynaložit v souvislosti s přechodem na DVB-T2 a distribučním mixem. Má také podrobněji specifikovat výdaje na dramatické pořady, zábavu a sport. V projednávání rozpočtu bude Rada ČT pokračovat po dodání plánů dlouhodobého rozvoje do roku 2024.