Radiokomunikace vybudují datové centrum na Zbraslavi, vysílač odstraní [DOPLNĚNO]

České Radiokomunikace chystají stavbu největšího datového centra v České republice. Vybudují ho na vlastním pozemku v Praze-Zbraslavi.





V rozhovoru s agenturou ČTK to uvedl generální ředitel operátora Miloš Mastník. Datové centrum má mít větší kapacitu než dosud největší prostor na Žižkově.





Už v květnu řekl Miloš Mastník Hospodářským novinám, že investice do datového centra bude obnášet několik miliard korun. Kapacita bude nejméně 2000 serverových rozvaděčů, příkon 25 megawattů.

Datové centrum má být uvedeno do provozu na přelomu let 2024 a 2025. V pořadí bude už šesté. Firma se také poohlíží po možných akvizicích, chtěla by koupit jiné provozovatele datových center, cloudových úložišť anebo majitele sítí.

Pozemek v Praze-Zbraslavi je známý tím, že na něm stojí stožáry vysílače, z něhož vysílá soukromé Country Radio na frekvenci 1062 kHz – přes den s výkonem 20 kW, v noci s výkonem 1 kW.

Doplněno 18:55 - Agentura ČTK uvedla, že datové centrum bude místo vysílače. „Z technických a prostorových důvodů tam stožáry nebudou. Country Radio jsme schopni vysílat z jiné lokality,“ potvrdil na dotaz naší redakce ředitel právních a regulatorních záležitostí Českých Radiokomunikací Marcel Procházka.

Pro Country Radio jsou střední vlny důležitým zdrojem poslechovosti. „O tomto záměru jsme dosud nebyli informováni,“ reagoval stručně na dnešní informace zveřejněné ČTK Martin Hroch, ředitel Radio United Broadcasting, kterému Country Radio patří.