Ředitelka ČRo Brno rezignovala kvůli kauze se služebním autem

Autor: Khalil Baalbaki, Český rozhlas

Ředitelka regionálních studií Českého rozhlasu v Brně a ve Zlíně oznámila, že 31. března odejde z obou funkcí. Hanu Ondryášovou od začátku dubna dočasně nahradí Pavel Kozler.





Svou rezignaci poslala Radě Českého rozhlasu. „V samotné rezignaci nejsou důvody uvedeny, ale vysvětluji si to tak, že je to do jisté míry vyvození osobní odpovědnosti paní ředitelky za lidské pochybení, kterého se dopustila v pozici ředitelky obou regionálních stanic v roce 2019,“ sdělil generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.





Na veřejném zasedání rozhlasové rady vysvětlil, že ředitelka ČRo Brno měla od roku 2019 služební auto, které podle vnitřních pravidel mohla používat i pro soukromé účely. Soukromé cesty se však mají řádně evidovat a každý měsíc zúčtovat, což se nedělo. Vnitřní komise Českého rozhlasu neshledala, že by Hana Ondryášová jednala úmyslně.

„Na pohonných hmotách jde asi o 14 323 korun. Musíme připočítat také amortizaci vozidla, což v tuto chvíli činí 18 450 korun, a pak náklady, které jsou spojené se servisováním vozidla. Celková částka činí tedy 36 456 korun. Zároveň chci dodat, že škoda Českému rozhlasu nevznikla. Paní ředitelka podepsala dohodu o narovnání a tato částka byla uhrazena na účet Českého rozhlasu,“ oznámil generální ředitel.

„Z mého pohledu však není akceptovatelné, aby paní ředitelka nadále pozici vykonávala,“ dodal. Manažeři podle něj mají jít zaměstnancům příkladem.

Od 1. dubna bude řízením regionálních studií v Brně a ve Zlíně pověřen Pavel Kozler. Do dvou týdnů rozhlas vypíše výběrové řízení, jméno nové ředitelky nebo ředitele by mělo být jasné do konce května.

Na způsob využívání služebního auta Hanou Ondryášovou upozornil Radu Českého rozhlasu anonymní podnět volného sdružení současných i bývalých zaměstnanců rozhlasu „Čistý Český rozhlas 100“. Web Hlídací pes v polovině března napsal, že dopis naznačuje i další problematické případy nakládání s veřejnými penězi v Českém rozhlase, ty však bez bližších podrobností nelze nezávisle ověřit.