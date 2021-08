RTL přejmenuje TV Now na RTL+, k videu přidá podcasty a články

Německá streamovací služba TV Now (dříve RTL Now) se do konce roku přejmenuje na RTL+ a rozšíří svůj katalog o další typy obsahu. Je to součást plánu na mezinárodní expanzi, jak potvrdil při prezentaci pololetních hospodářských výsledků šéf skupiny Thomas Rabe. S lákáním zákazníků mimo německý trh začne RTL+ příští rok.

Kvůli přejmenování internetové platformy se musí změnit také název televizní stanice pro ženy RTLplus, aby se obě značky nepletly.

Ředitel RTL pro německý trh Bernd Reichart už na jaře avizoval, že jenom streamování videa nadále stačit nebude. RTL+ pod sebe zahrne také podcasty nebo přístup ke článkům z titulů vydavatelství Bertelsmann.

„Spíš než streamovací služba to bude digitální předplatné několika mediálních žánrů. Proč streamovat zvuk a video odděleně, když za obojí zodpovídáme my. Nové RTL+ nebude jen video,“ řekl magazínu DWDL. Dosud oddělená služba AudioNow se integruje do RTL+.

Na konci června si přístup k TV Now platily dva miliony zákazníků. Podařilo se to hlavně díky dohodě s Deutsche Telekom, protože operátor zahrnul přístup ke streamovací službě do svého televizního tarifu Magenta TV. Podobně se RTL domluvila se Sky Deutschland. Další zhruba milion klientů si platí v Nizozemsku přístup ke službě Videoland.