Ruský Yandex hlásí po útoku ukrajinských dronů na jeho datacentrum výpadky služeb

Datacentrum největší ruské internetové firmy Yandex ve městě Sasovo zasáhl dron ukrajinské armády. Na místě vypukl požár a datacentrum je zcela mimo provoz, řekl mluvčí společnosti agentuře AFP. Yandex hlásí výpadky řady svých cloudových služeb.
„Dostupnostní zóna ru-central1-b zůstává nedosažitelná. Příčinou incidentu byl požár, který vznikl v důsledku útoku UAV na datové centrum Yandex v Sasovu a zasáhl část infrastruktury Yandex Cloud. Práce datového centra byla zcela zastavena,“ píše firma na statusové stránce svých služeb s tím, že zaměstnanci pracují na odstranění následků útoku.
Datacentrum stojí ve městě, které je vzdáleno asi 300 km od ruského hlavního města Moskva. Podle AFP jde o první podobný útok Ukrajinců na ruskou internetovou infrastrukturu. Rusko podniká útoky na ukrajinská datacentra systematicky od loňského podzimu.
Yandex založil v roce 1997 ruský vývojář a podnikatel Arkadij Volož (v anglické transkripci Arkady Volozh). Firma původně provozovala zejména vyhledávač, který má dodnes na ruském trhu dominantní postavení, postupně se ale rozrostla o řadu dalších služeb. Volož, který od roku 2014 žije v Izraeli, z firmy odešel poté, co na něj po ruské invazi na Ukrajinu Evropská unie uvalila sankce, protože Yandex spolupracoval s ruskou vládou. Yandex, který vlastnil holdign sídlící v Nizozemsku, pak postupně odprodávala své služby (například další ruské společnoti VK), což dokončila v roce 2024, kdy se kvůli ruským zákonům omezujícím zahraniční vlastníky zbavila i posledních aktiv v Rusku. Volož v roce 2023 vydal prohlášení, ve kterém ruskou invazi odsoudil. EU jej poté vyškrtla ze sankčního seznamu.