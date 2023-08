Rusové prodali výrobu elektroniky ve Voticích. Její IT část kvůli sankcím míří do likvidace

Autor: NVision

Ruský velkopodnikatel Vladimir Yevtushenkov blízký Vladimiru Putinovi prodal společnost Nvision Czech Republic, která ve Voticích na Benešovsku vyrábí elektroniku pro telekomunikace a průmysl. Firmu ovládlo české “eseróčko” BHV SmartTech. IT odnož Nvision Czech Republic ICT ale Rusům zůstala a spadla pod sankce, což výrazně ovlivnilo byznys a podnik by měl zamířit do likvidace.





Důvodem prodeje Nvision Czech Republic jsou ekonomické sankce uvalené na Rusko kvůli válce na Ukrajině. Tlak podle informací Lupy vytvořili i zákazníci. Za BHV, která tuto část Nvisionu přebrala, stojí manažeři Hilmija Drnda, Berislav Čupić a Volodymyr Iasynskyi, pochází ze Srbska a Ukrajiny. Firmu založili loni v létě, zřejmě pro účely převzetí Nvisionu.





Rusové si ale ponechali druhou z částí Nvisionu, tedy firmu Nvision Czech Republic ICT. Tu nadále ovládají podniky Telekom Projekty a Baggio Holding vedoucí právě k Yevtushenkovi a jeho firmám Sistema a MTS (ruský mobilní operátor). Nvision Czech Republic ICT už není vedená jako sesterská společnost výrobní části Nvisionu. O Nvisionu a majitelích jsme na Lupě psali.

Nvision Czech Republic ICT silně pociťuje ruský vojenský vpád na Ukrajinu. Sankce dle údajů podniku ukončily “významný objem zakázek z důvodů vlastnické struktury a uvalených sankcí.”

“S ohledem na uvedené skutečnosti vedení společnosti zvažuje vstup do likvidace,” dodal podnik s tím, že předpokládá ukončení činnosti.

Nvision Czech Republic, tedy prodaná část, loni udělala tržby 2,2 miliardy korun, rok předtím to bylo 1,9 miliardy. Zisk po zdanění se dostal na 46 milionů. Nejvíce byznysu jde z Česka (736 milionů), Slovenska, Německa a Španělska.

Nvision Czech Republic ICT, která zůstala Rusům, loni ještě generovala tržby. Ty spadly z 300 na 279 milionů korun. Zisk po zdanění činil 6,5 milionu.

Nvision jako celek fungoval od roku 1993, jde o následovníka firmy STROM telecom. Jeho první zahraniční zakázkou byla Moskevská městská telefonní síť. Ze STROMu se v roce 2002 stala součást ruské skupiny AFK Sistema.