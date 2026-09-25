Rychlý internet se v ČR bude stavit rychleji a levněji. Byl schválen klíčový zákon

Budování sítí rychlého internetu by v Česku mělo do budoucna zrychlit a být levnější. Poslanecká sněmovna tento týden schválila zákon o snížení nákladů na stavbu komunikačních sítí. Operátoři či poskytovatelé internetu se o jeho prosazení dlouho snažili. Schváleny byly rovněž novely několika navazujících zákonů.
Zákon se snaží propojit poskytovatele internetu s dalšími fyzickými infrastrukturami a aktéry, což zlepší koordinaci, sníží papírování a podobně.
Český telekomunikační úřad (ČTÚ) jakožto telekomunikační regulátor zároveň dostane další agendu, bude totiž sloužit jako kontaktní a informační místo pro potřeby nového zákona. Rovněž bude kontrolovat povinnosti.
Hlavní body a přínosy zákona jsou následující:
- Právo na přístup k existující fyzické infrastruktuře: Operátoři elektronických komunikací mají právo využívat neaktivní infrastrukturu jiných síťových odvětví. To zahrnuje například stožáry, trubky, kanály, kolektory nebo sloupy vlastněné elektrárenskými, plynárenskými, vodárenskými či dopravními podniky (včetně železnic a silničních správců).
- Přístup k informacím o infrastruktuře: Vlastníci síťové infrastruktury mají povinnost poskytovat informace o svém majetku (kdy, kde a jaké trubky či vedení leží), aby operátoři věděli, kde mohou své sítě napojit nebo do čeho je vložit.
- Koordinace stavebních prací: Pokud subjekt (například město nebo vodárny) plánuje výkopové práce financované z veřejných prostředků, musí umožnit ostatním stavebníkům a operátorům, aby se k této stavbě připojili a položili své optické kabely do jednoho společného výkopu („kopat jen jednou“).
- Vnitřní vybavení budov (fyzická infrastruktura uvnitř domů): Nově stavěné budovy nebo budovy prošlé rozsáhlou rekonstrukcí musí být již od fáze projektu vybaveny fyzickou infrastrukturou (trubkami, šachtami, rozvody) připravenou pro vysokorychlostní připojení až k jednotlivým bytům či kancelářím.
- Právo na přístup k vnitřním rozvodům: Operátoři mají právo ukončit svou síť v přístupovém bodě domu a využít stávající vnitřní rozvody v budově za spravedlivých a nediskriminačních podmínek.
- Zjednodušení a zrychlení schvalovacích procesů: Zákon zavedl jasné lhůty pro vyřizování žádostí o přístup i koordinaci a určil ČTÚ jako orgán pro řešení případných sporů mezi operátory a vlastníky infrastruktury.