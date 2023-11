SazkaMobil před Vánocemi zlevňuje a spouští volání přes data

Autor: SazkaMobil

Trojici předvánočních akcí přichystal pro zákazníky virtuální operátor SazkaMobil. Při online nákupu umožňuje pořídit SIM kartu s přednabitým kreditem 150 Kč za poloviční cenu. SIMku za 75 Kč získá ten, kdo si ji objedná nejen na webu, ale i přes zákaznickou linku. Při nákupu v prodejní síti a značkových prodejnách Sazky platí cena 99 Kč za SIM.





Virtuál také do konce roku prodlužuje podzimní nabídku výhodných dat ke každé nové SIM kartě. Každému, kdo si do Silvestra zakoupí a nejpozději do tří dnů od nákupu aktivuje novou SIM, umožní SazkaMobil třikrát po sobě aktivovat datový balíček 5 GB za zvýhodněnou cenu 100 Kč.





Předvánoční nabídku uzavírají dva nové kombinované balíčky. Kombinaci 2 GB dat a 100 volných minut lze získat za 250 Kč, o něco štědřejší variantu 5 GB dat a 200 minut volání za 399 Kč.

Vedle toho SazkaMobil jako jeden z prvních virtuálů spustil také volání přes data (VoLTE) a přes WiFi (VoWiFi). To umožní volat i tam, kde není kvalitní pokrytí mobilní sítě. Využít to lze například uvnitř budov nebo v odlehlých lokalitách. U VoLTe zase je možné i v průběhu hovoru surfovat na datech bez omezení. „Služby jsou dostupné všem našim zákazníkům s podporovanými zařízeními, které umožní využívat moderní hlasové a datové komunikační služby ve výrazně vyšší kvalitě než dřív,“ říká ředitel virtuálního operátora Jan Schmiedhammer.