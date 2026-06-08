Sbírají data o tom, jak fungují lidé v reálném světě, aby to naučili AI. Na rozvoj takového projektu teď přispěl český fond

Český fond N1 přispěl investicí do projektu Human Archive, startupu, který sbírá data o lidské činnosti v reálném světě a prodává je laboratořím, které vyvíjejí robotiku a takzvané world models. Firma staví na tezi, že modely umělé inteligence se dosud učily převážně z internetu, tedy z textu, kódu, obrázků a videí, a pro další posun potřebují rozumět fyzickému světu. „Další generace AI bude potřebovat něco jiného. Bude muset rozumět fyzickému světu. Jak lidé vaří. Uklízejí. Opravují. Staví. Přenášejí. Montují. Pohybují se. Improvizují,“ vyjmenovává partner fondu N1 Marek Moravec.
Startup vyvíjí hardware pro sběr takzvaných egocentrických dat, těch, které vznikají z pohledu osoby. Pracovníci nosí čepice s kamerami, k nim podle úkolu přibývají rukavice pro hmatové vnímání, obleky pro snímání pohybu, kamery na zápěstích a hrudi a hloubkové senzory. Firma podle svých údajů provozuje přes 50 zařízení a sedm vlastních hardwarových produktů a sbíraná data synchronizuje napříč modalitami. Web Human Archive uvádí spolupráci s více než 500 průmyslovými partnery a 100 tisíci přispěvateli napříč domácnostmi, hotely, restauracemi, zemědělstvím, průmyslem, stavebnictvím a maloobchodem.
Human Archive založili tři studenti z UC Berkeley a jeden ze Stanfordu, výkonným ředitelem je Raj Patel. Firma začala expandovat do jihovýchodní Asie a chystá platformu, přes kterou by se do sběru dat mohl zapojit kdokoli. V pilotní fázi je americká varianta modelu, ve které zákazník dostane službu typu úklid nebo vaření levněji výměnou za sběr dat během návštěvy.
N1 vstoupilo do seed kola, ve kterém startup založený ve Spojených státech získal 8,2 milionu dolarů, tedy přes 170 milionů Kč. Kolo vedly americké fondy Wing Venture Capital a NVP Capital společně se známým akcelerátorem Y Combinator a účastnili se zmínění andělští investoři.