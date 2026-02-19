Lupa.cz  »  Šéf GoodData Roman Staněk investuje s lidmi z OpenAI či Mety do firmy, která dává AI paměť

Šéf GoodData Roman Staněk investuje s lidmi z OpenAI či Mety do firmy, která dává AI paměť

Jan Sedlák
Dnes
Roman Staněk, GoodData Autor: GoodData

Zakladatel a výkonný ředitel původem české společnosti GoodData Roman Staněk je jedním z investorů do zajímavého berlínského startupu Cognee. Ten se snaží současným systémům umělé inteligence dát větší paměť.

Cognee v rámci investičního kola seed získal 7,5 milionu dolarů, skoro 155 milionů korun. Investici vedl fond Pebblebed založený spoluzakladatelkou OpenAI Pamelou Vagata nebo bývalým AI inženýrem v Metě Keithem Adamsem. Mezi takzvanými angel investory figuruje i Staněk.

Tyto finanční prostředky mají pomoci velkým jazykovým modelům v práci s kontextem a pamětí. “LLM jsou sice výkonné, ale bezstavové – jakmile skončí relace, kontext je pryč. Společnosti mají svůj vlastní kontext, pravidla a postupy. Neexistují žádná řešení, která by tyto znalosti dokázala spolehlivě přenést do LLM,” nastínila firma problém, který řeší.

Cognee buduje znalostní engine umožňující AI systémům získat kontext, pochopit vztahy a vše v průběhu času aktualizovat. Materiály jsou k dispozici na GitHubu, technologie je open source.

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

