Šéfové Warner Bros Discovery a Paramountu probírali možné spojení firem

Autor: Lupa.cz s použitím DALL-E3

Ředitelé společností Warner Bros Discovery a Paramount Global diskutovali o možné fúzi obou firem. S odkazem na své zdroje o tom informovala americká média. Pokud by se oba podniky spojily, byly by pod jednou střechou například značky Eurosport, CNN, CBS nebo Nickelodeon.





Jednání jsou v počáteční fázi a dohoda se nakonec nemusí uskutečnit, upozornil například deník Financial Times. Ředitel Warner Bros Discovery spíše zkoumal terén a dal najevo zájem, konkrétní nabídka nepadla. Deník rovněž připomněl, že do 8. dubna 2024 nesmí Warneři kvůli smluvním podmínkám spojení s Discovery z roku 2022 dělat další podobné obchody.





Majitelka Paramountu, miliardářka Shari Redstoneová, už dříve zjišťovala, jestli by o firmu neměla zájem produkční společnost Skydance.

Paramount i Warner Bros Discovery provozují vlastní streamovací služby, které by se potenciálně mohly spojit do jednoho produktu. Na americkém trhu Paramount vlastní platformu Paramount+, v Evropě investoval s firmou Comcast do aplikace SkyShowtime. Warneři mají aplikaci HBO Max, jejíž nová generace se jmenuje už jen Max.

Synergie by se našly i jinde, CBS News by se například mohla spojit se CNN, připomíná server Axios, který o schůzce ředitelů informoval jako první.

Tržní hodnota Warner Bros Discovery je zhruba 28 miliard dolarů, v případě Paramountu je to 10 miliard dolarů. Obě společnosti jsou značně zadlužené, potřebují vylepšit svou finanční situaci a získat silnější pozici na trhu vedle firem jako je Netflix nebo Apple.

Ani jedna ze stran schůzku ředitelů nekomentovala.