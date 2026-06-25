Sektor inovativních firem má v Česku zaměstnávat stejně lidí jako stavebnictví, startupů je ale jen část

Podle nových počtů Smart Market Reportu pracuje ve startupech, scaleupech a dalších inovativních firmách pět procent lidí v Česku, tedy asi 228 tisíc osob. To by znamenalo, že je sektor stejně velký jako klasické stavebnictví a zaměstnává víc lidí než zemědělství nebo finanční sektor. Užší definice inovativních firem ale číslo zmenšuje asi na desetinu. Téměř polovina startupů podle dat v sektoru ICT (Informační a komunikační technologie), kde průměrná hrubá mzda dosahuje přibližně 85 000 Kč měsíčně.
Výše zmíněných pět procent pokrývá širší definici trhu. Firmy, které jsou v datech vydefinované čistě jako „core startup“ nebo „core scaleup“, mají zaměstnávat zhruba 21 tisíc lidí. V případě startupů má jít o firmy do deseti let, jejichž roční obrat nepřesahuje 100 milionů korun a zároveň v ručním výběru splňují kritéria inovativnosti a škálovatelnosti. Taková metrika měla vyřadit podstatné množství z nich. „Vyšlo nám necelých 500 core startupů (mladé, nízký obrat, inovativní a škálovatelné). Scaleupů o něco víc (k 700), u těch věkový filtr neplatí,“ říká Filip Mikschik, CEO StartupJobs, který report s partnery připravil.
Startupoví zastánci oscilují mezi snahou ukázat to, že technologické a inovativní firmy jsou velkou částí ekonomiky, a zároveň pokusem vydefinovat relativně malé množství takových projektů, které by se mohly kvalifikovat jako vhodné k nějaké formě podpory ze strany státu. Vzhledem k chystanému startupovému zákonu by mohly mít jednodušší přístup k penězům nebo volnější režim se svými zaměstnanci. To by mohlo platit pro podobný typ a tedy i množství firem, jako je zmíněných zhruba 500 startupů a případně i 700 scaleupů.
„V tom větším balíku jsou navíc hlavně firmy nabalené kolem ekosystému, tedy vývojářské firmy, marketingové a webové agentury, a spousta zajímavých, ale neškálovatelných byznysů jako lokální poskytovatelé služeb nebo konzultanti. Pořád převážně technologický segment,“ dodává Mikschik.
Report vytvořila firma ve spolupráci s J&T Bankou a soutěží Nápad roku. Podle dat zůstával podíl inovativního typu firem v letech 2020 až 2024 stabilně mezi 4,9 a 5,4 %. Data Smart Market Reportu vycházejí z analýz za rok 2024, počítají totiž s celkovým objemem mezd, který zveřejňuje ČSÚ vždy s ročním zpožděním.