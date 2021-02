Semantic Visions se státem končí. Vláda dezinformace nepovažuje za vážný problém, říká Vrabel

Plán ministerstva zdravotnictví na boj s dezinformacemi kolem koronaviru končí nezdarem, najatá firma Semantic Visions po čtyřech měsících s úřadem ukončila spolupráci. Informovaly o tom Hospodářské noviny (HN). Šéf Semantic Visions František Vrabel Lupě potvrdil, že důvodem je nezájem členů vlády o informace, které firma ohledně dezinformací poskytovala.

„Dospěl jsem k závěru, že členové vlády dezinformace nepovažují za vážný problém, který Českou republiku a je osobně ohrožuje,“ komentuje Vrabel konec spolupráce. Firma státu poskytovala od října informačně-analytické služby.

„Ty měly trojí podobu. Za prvé, v reálném čase jsme jim posílali odkazy na články, které náš systém vyhodnotil jako dezinformační. Za druhé, poskytli jsme přístup do interaktivního analytického dashboardu, na kterém měli k dispozici nejen všechny odkazy zasílané mailem a mohli si v nich různě filtrovat. Především však přehledně viděli zdroje dezinformací. A za třetí, posílali jsme jim každý týden sumarizující analýzu toho, co se v uplynulém týdnu na dezinformační v souvislosti s Covid-19 dělo. Tato analýza měla rozsah okolo 10 stran a kromě analytické části obsahovala i doporučení na co se zaměřit a jak věci komunikovat,“ vysvětluje Vrabel.

Za služby, které stát údajně nevyužil, přitom podle Registru smluv měl zaplatit 100 000 Kč. Další spolupráci se státem Vrabel v budoucnu podle HN nevylučuje s tím, že „míč je na straně vlády.“ Zatím se ale firma soustředí na boj proti dezinformacím kolem koronaviru v neziskovém sektoru. „My dlouhodobě spolupracujeme s neziskovou sférou, která se snaží nahradit stát tam, kde selhává. V této spolupráci budeme pokračovat,“ uzavírá Vrabel.