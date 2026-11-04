Seriály na výšku za mince. Český MovixBox odstartuje 11. listopadu

Nová česká streamovací služba MovixBox se zaměří na seriály natáčené na výšku pro mobilní telefony, s epizodami dlouhými přibližně jednu až dvě minuty. Za projektem stojí producenti Michal Deus a Miro Mráz.
Podle tiskové zprávy bude aplikace zdarma ke stažení v obchodech App Store a Google Play. Jednotlivé epizody si diváci odemknou za virtuální mince, jejichž balíčky budou stát od 29 korun. Měsíční předplatné od 119 korun zahrne pravidelný příděl mincí, další půjde dokupovat. Předplatné se podle podmínek služby automaticky obnovuje. Počet mincí v balíčcích ani cenu odemčení jedné epizody společnost v tiskové zprávě neupřesnila.
Od startu platformy ve středu 11. listopadu bude dostupný komediální seriál Jarmilin svět s Denisou Pfauserovou. Krátce poté mají následovat romantické Tajemné vzkazy s Ha Thanh Špetlíkovou, Petrem Vojnarem a Barborou Jánovou. V oznámené nabídce je také partnerské drama Poslední noc před svatbou s Denisou Veronikou Kubíkovou a Radovanem Klučkou.
Vedle hraných seriálů platforma chystá kulinářský pořad Jídelna Pavla Býčka, dokumentární CzeXperiment a animovanou sérii 100 dní po rozchodu vytvořenou s využitím umělé inteligence. Domácí produkci doplní dabovaná zahraniční tvorba. Termíny premiér jednotlivých titulů chce provozovatel postupně zveřejňovat v aplikaci a na sociálních sítích.
Od prosince se má do spolupráce zapojit Vodafone. Zákazníci jeho televizní služby získají prostřednictvím slevového kódu zvýhodněné předplatné MovixBoxu. Úvodní epizody budou moci zdarma sledovat přímo ve Vodafone TV. Výši slevy tisková zpráva neuvádí.
MovixBox původně plánoval spuštění během letošního léta. Vstupuje do segmentu krátkých seriálů pro mobilní obrazovky, jejichž jednotlivé díly obvykle končí napínavým momentem, který má diváka přimět ke sledování další epizody.