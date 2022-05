Seznam spustí svou televizní službu s programy Novy a Primy

Autor: Seznam.cz

Internetová firma Seznam.cz zpřístupní online vysílání televizních stanic ze skupiny Nova a Prima. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zapsala českou internetovou jedničku do registru provozovatelů převzatého rozhlasového a televizního vysílání.

Podle údajů zveřejněných vysílací radou budou stanice přístupné prostřednictvím portálu Stream.cz. Programovou nabídku budou tvořit kanály Nova, Nova Action, Nova Cinema, Nova Gold, Nova Fun, Nova Lady, TV Prima, Prima Love, Prima Max, Prima Zoom, Prima Cool, Prima Krimi, CNN Prima News, Prima Star a Prima Show. Chybět nebude ani vysílání Televize Seznam.

„Uvažujeme o vstupu do segmentu IPTV. Důvodem je stále se rozšiřující tematický záběr video obsahu, který nabízíme na Streamu, i zvyšující se počet partnerů, kteří s námi spolupracují. Chtěli bychom vytvořit platformu, na které bude jak obrovský video archív, tak spousta partnerského obsahu s prvky živého vysílání. Bude to obrovská výzva, a to nejen vývojově, ale i z pohledu správného vysvětlení hlavních výhod našim uživatelům,“ sdělil na dotaz Digizone.cz Igor Kalaš, který v Seznamu zodpovídá za rozvoj obchodních příležitostí.