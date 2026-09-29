Šikanovali ho jako imigranta. Dnes díky AI šéfuje nejhodnotnější firmě světa a v češtině o něm vychází kniha

V druhé polovině října vyjde v češtině kniha Myslící stroj o Jensenovi Huangovi, zakladateli a výkonném řediteli společnosti Nvidia. Jde o překlad původního titulu The Thinking Machine, který v roce 2025 získal cenu za nejlepší byznysovou knihu Financial Times. Autorem je novinář Stephen Witt. Vydavatelem české verze je nakladatelství Shelfie.
Myslící stroj je jednou ze dvou knih popisujících historii Huanga a Nvidie. V roce 2024 vyšel titul The Nvidia Way: Jensen Huang and the Making of a Tech Giant od Tae Kim.
The Nvidia Way se kromě vzniku Nvidie soustředí také na firemní kulturu a byznysové pozadí. Myslící stroj bere více v potaz i kontext s umělou inteligencí, technologické pozadí či akvizici 3Dfx.
Myslící stroj například popisuje fakt, že Wall Street původně vnímal investice do technologie CUDA jako negativní věc, ovšem později se ukázalo že právě díky ní dnes Nvidia dominuje v AI. Součástí je i příběh, kdy zaměstnanec Nvidie hledal sídlo id Software (Doom či Quake) podle toho, že si vyhlídl nejhůře oblečeného zaměstnance v areálu kanceláří a toho následoval.
Důležitá je pasáž o NV1, prvním čipu Nvidie, který málem skončil fiaskem. Pro další rozvoj firmy byla důležitá podpora firmy Sega, která v Huanga (jinak v dětství šikanovaného jakožto tchajwanského imigranta na venkově USA) věřila.
“Jensen Huang vsadil budoucnost Nvidie na umělou inteligenci dávno předtím, než o ní začal mluvit zbytek světa, a v červnu 2024 byla jeho firma nejhodnotnější na světě. Stephen Witt měl přístup k němu, k jeho spoluzakladatelům, zaměstnancům i investorům,” shrnuje česká anotace knihy.