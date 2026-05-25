Skupina vládních poslanců navrhuje osekat televizní a rozhlasové poplatky

Skupina sedmi poslanců vládní koalice ANO, SPD a Motoristů v čele s Patrikem Nacherem předložila návrh novely zákona o rozhlasových a televizních poplatcích (sněmovní tisk 201). Novela vyjímá osoby starší 75 let z okruhu poplatníků a zároveň výrazně rozšiřuje seznam osvobozených fyzických i právnických osob.
Stěžejní změnou je zavedení horní věkové hranice 75 let pro fyzické osoby. Senioři nad tuto hranici ze zákona přestanou být poplatníky, reálný dopad se ale podle důvodové zprávy projeví pouze v domácnostech tvořených výhradně osobami staršími 75 let. „V případech, kdy ve společné domácnosti žije s osvobozenou osobou alespoň jedna osoba, na kterou se poplatková povinnost vztahuje, zůstává pravidlo, že jedna domácnost platí za jeden rozhlasový a jeden televizní přijímač, zachováno,“ uvádějí předkladatelé.
Pokud dosud oznamovací povinnost za domácnost plnila osoba starší 75 let, návrh ji při odhlášení z evidence zavazuje uvést jméno mladšího člena domácnosti, který povinnost převezme. Cílem je zabránit skokovému výpadku v příjmech veřejnoprávních médií.
Senioři nad 75 let se podle navrhované novely mohou rozhodnout, že budou poplatek platit dál. Stačí, když se z evidence sami neodhlásí. „Část osob může mít zájem nadále přispívat na financování veřejnoprávních médií jako osobní projev jejich občanské angažovanosti,“ uvádí důvodová zpráva.
Předkladatelé v důvodové zprávě odhadují, že celkový výpadek příjmů České televize a Českého rozhlasu z poplatků se kvůli uvedené výjimce bude pohybovat „v řádech stamilionů korun českých“. To podle nich „nepředstavuje vážný zásah do stability financování veřejné služby provozovatelů ze zákona“. Výpadek nemá převýšit objem prostředků, o které byly příjmy z poplatků navýšeny poslední legislativní změnou, takže reálná příjmová základna obou veřejnoprávních médií by neměla klesnout pod stav po této úpravě.
Předkladatelé svůj odhad výpadku opírají o data Českého statistického úřadu. V Česku podle nich žije přibližně 850 000 osob ve věku 75 a více let, z toho samostatně zhruba 450 000 seniorů. Dalších 150 000 až 170 000 párů má podle odhadu oba partnery v této věkové skupině a tvoří výhradně společnou domácnost.
Velká část seniorů nad 75 let podle důvodové zprávy přijímač nevlastní nebo žije v sociálních a zdravotnických zařízeních, a poplatek tedy již nyní neplatí. „Uvedené údaje představují kvalifikovaný odhad založený na dostupných údajích a mohou se lišit v závislosti na reálném chování poplatníků po nabytí účinnosti navržené právní úpravy,“ uvádí důvodová zpráva.
Podle novely by nemuseli platit poplatky ani držitelé průkazů TP, ZTP a ZTP/P, nezaopatřené děti (tj. v zásadě studenti do 26 let ve smyslu zákona o státní sociální podpoře), poskytovatelé pobytových sociálních služeb a poskytovatelé zdravotních služeb. U držitelů průkazů a nezaopatřených dětí platí, že osvobozeni jsou pouze tehdy, žijí-li osaměle nebo výhradně s dalšími osvobozenými osobami. Držitele průkazů, nezaopatřené děti a osoby starší 75 let návrh vyjímá ze sankcí za nesplnění oznamovací povinnosti. Dosavadní přirážka 1 000 Kč se na ně vztahovat nebude.
Pro podnikatele a právnické osoby by se hranice počtu zaměstnanců, do které se poplatky neplatí, měla zvýšit z dosavadních 24 na 50. Současně se ruší kategorie 25 až 49 zaměstnanců, kteří dnes platí pětinásobek běžné sazby. Firmy s nižším počtem zaměstnanců, které jsou dosud vedeny v evidenci, nebudou muset samy aktivně žádat o vyřazení. Česká televize a Český rozhlas je mají z evidence vymazat do dvou měsíců od účinnosti zákona.
Návrh zákona má nabýt účinnosti už prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. Nově osvobozené fyzické osoby budou mít na odhlášení z evidence lhůtu dvou měsíců.
Pod návrhem jsou kromě Patrika Nachera (ANO) podepsáni Tomio Okamura (SPD), Taťána Malá (ANO), Radim Fiala (SPD), Filip Turek (Motoristé sobě), Barbora Rázga (ANO) a Martin Kolovratník (ANO). Návrh je podle nich v souladu s evropskými předpisy včetně Evropského aktu o svobodě médií.