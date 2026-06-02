Skylink a další operátoři zpřístupnili na celý červen dětské stanice

Hned čtyři placené televizní platformy zpřístupnily na červen vybrané dětské stanice bez příplatku. Společným prvkem jejich dočasné nabídky je kanál JimJam, který odemkly SledováníTV, Skylink, FreeSat i Antik Telecom.
Programy mohou až do konce měsíce sledovat všichni zákazníci bez ohledu na předplacené tarify.
Internetová televize SledováníTV zpřístupní zdarma všem svým zákazníkům po celý měsíc kanály JimJam a BabyTV. Sledovat je lze v aplikaci služby na chytrých televizích, set-top boxech i mobilních zařízeních.
Satelitní platformy Skylink a FreeSat, které spadají pod Canal+, odemkly JimJam od 2. do 30. června. Kanál je dostupný ze satelitu i prostřednictvím internetové televize Skylink Live TV.
Trojici dětských stanic zdarma nabídl i slovenský operátor Antik Telecom, který svou televizní službu provozuje i pro české diváky. Do 30. června zpřístupnil vedle JimJamu také první slovenskou dětskou stanici RiK a kanál Nickelodeon.
JimJam je tematický kanál s animovanou tvorbou pro děti předškolního věku. Dlouhodobě do programu řadí zavedené tituly jako Požárník Sam, Bořek stavitel či Pošťák Pat. BabyTV cílí na kojence a nejmenší diváky, RiK a Nickelodeon na školáky a teenagery.
Technické parametry pro naladění stanice JimJam ze satelitu Astra 23,5°E:
|Skylink
|FreeSat
|Program
|JimJam
|JimJam
|Pozice ve FastScanu
|120
|5
|Kmitočet
|12 012 MHz
|11 973 MHz
|Polarizace
|vertikální
|vertikální
|FEC
|¾
|¾
|Symbolová rychlost
|29 900 kS/s
|29 900 kS/s
|Norma
|DVB-S2/8PSK
|DVB-S2/8PSK
|Pilot
|ON
|ON