Skylink a další operátoři zpřístupnili na celý červen dětské stanice

Filip Rožánek
Dnes
Dítě - děti - počítač - internet Autor: philfreez@gmail.com /Depositphotos

Hned čtyři placené televizní platformy zpřístupnily na červen vybrané dětské stanice bez příplatku. Společným prvkem jejich dočasné nabídky je kanál JimJam, který odemkly SledováníTV, Skylink, FreeSat i Antik Telecom.

Programy mohou až do konce měsíce sledovat všichni zákazníci bez ohledu na předplacené tarify.

Internetová televize SledováníTV zpřístupní zdarma všem svým zákazníkům po celý měsíc kanály JimJam a BabyTV. Sledovat je lze v aplikaci služby na chytrých televizích, set-top boxech i mobilních zařízeních.

Satelitní platformy Skylink a FreeSat, které spadají pod Canal+, odemkly JimJam od 2. do 30. června. Kanál je dostupný ze satelitu i prostřednictvím internetové televize Skylink Live TV.

Trojici dětských stanic zdarma nabídl i slovenský operátor Antik Telecom, který svou televizní službu provozuje i pro české diváky. Do 30. června zpřístupnil vedle JimJamu také první slovenskou dětskou stanici RiK a kanál Nickelodeon.

JimJam je tematický kanál s animovanou tvorbou pro děti předškolního věku. Dlouhodobě do programu řadí zavedené tituly jako Požárník Sam, Bořek stavitel či Pošťák Pat. BabyTV cílí na kojence a nejmenší diváky, RiK a Nickelodeon na školáky a teenagery.

Technické parametry pro naladění stanice JimJam ze satelitu Astra 23,5°E:

  Skylink FreeSat
Program JimJam JimJam
Pozice ve FastScanu 120 5
Kmitočet 12 012 MHz 11 973 MHz
Polarizace vertikální vertikální
FEC ¾ ¾
Symbolová rychlost 29 900 kS/s 29 900 kS/s
Norma DVB-S2/8PSK DVB-S2/8PSK
Pilot ON ON
Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

