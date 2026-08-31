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Skylink a FreeSat v září zpřístupní Sport1 a Viasat Epic Drama všem zákazníkům

Filip Rožánek
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Televize - divák Autor: Depositphotos
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Satelitní služby Skylink a FreeSat zpřístupní od 1. do 29. září všem zákazníkům stanice Sport1 a Viasat Epic Drama. Oba programy budou dostupné také v internetové televizi Skylink Live TV.

Kanál Viasat Epic Drama uvede v neděli 13. září seriál Sága rodu Forsytů, který se dočkal druhé řady. Nová adaptace sleduje osudy několika členů zámožné britské rodiny a jejich partnerské i majetkové konflikty. První série je v Česku dostupná také na platformě Oneplay.

Sport1 nabídne například přenosy italské fotbalové Serie A, házenou, lední hokej nebo turnaj World Poker Tour. Stanice je běžně součástí vyšších tarifů obou operátorů.

Stejná nabídka platí také pro slovenské klienty obou platforem.

Program Viasat Epic Drama Sport1
Pozice ve FastScanu 40 (na Slovensku 28) 106 (na Slovensku 107)
Satelit Astra 23,5°E Astra 23,5°E
Kmitočet 11 934 MHz 12 012 MHz (SK: 12 070 MHz)
Polarizace vertikální vertikální
FEC 3/4 3/4
Symbolová rychlost 29 900 kS/s 29 900 kS/s
Norma a modulace DVB-S2/8PSK DVB-S2/8PSK
Pilot ON ON
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Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

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