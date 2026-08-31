Skylink a FreeSat v září zpřístupní Sport1 a Viasat Epic Drama všem zákazníkům

Satelitní služby Skylink a FreeSat zpřístupní od 1. do 29. září všem zákazníkům stanice Sport1 a Viasat Epic Drama. Oba programy budou dostupné také v internetové televizi Skylink Live TV.
Kanál Viasat Epic Drama uvede v neděli 13. září seriál Sága rodu Forsytů, který se dočkal druhé řady. Nová adaptace sleduje osudy několika členů zámožné britské rodiny a jejich partnerské i majetkové konflikty. První série je v Česku dostupná také na platformě Oneplay.
Sport1 nabídne například přenosy italské fotbalové Serie A, házenou, lední hokej nebo turnaj World Poker Tour. Stanice je běžně součástí vyšších tarifů obou operátorů.
Stejná nabídka platí také pro slovenské klienty obou platforem.
|Program
|Viasat Epic Drama
|Sport1
|Pozice ve FastScanu
|40 (na Slovensku 28)
|106 (na Slovensku 107)
|Satelit
|Astra 23,5°E
|Astra 23,5°E
|Kmitočet
|11 934 MHz
|12 012 MHz (SK: 12 070 MHz)
|Polarizace
|vertikální
|vertikální
|FEC
|3/4
|3/4
|Symbolová rychlost
|29 900 kS/s
|29 900 kS/s
|Norma a modulace
|DVB-S2/8PSK
|DVB-S2/8PSK
|Pilot
|ON
|ON