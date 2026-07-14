Slavia Praha zastavila prodej permanentních vstupenek, systém ochromil hackerský útok

Fotbalová SK Slavia Praha má po pošramocené reputaci po vtrhnutí fanoušků na hřiště během posledního pražského derby další problém. Klub měl během včerejšího dne začít prodávat permanentní vstupenky na blížící se novou sezónu, v rámci níž Slavia kromě jiného bude potřetí obhajovat mistrovský titul a bude hrát Ligu mistrů. Prodej permanentek ale musel být přerušen, a to z důvodu hackerských útoků.
Slavia prodává permanentky pouze skrze mobilní aplikaci. Vstupenkový systém na pozadí provozuje společnost Ticketportal, s níž už klub v minulosti řešil jiné technické problémy. Ticketportal nyní poskytl informace, proč k zastavení prodeje došlo.
“Prodej, jehož start byl naplánován na 14:00, probíhal zpočátku zcela standardně. Systém úspěšně zpracoval desítky prvních objednávek. Krátce poté ovšem na databázi spojenou s aplikací Slavia dorazil nestandardní počet požadavků, a to konkrétně více než 4,6 milionu,” uvedl klub.
“To představuje zhruba 9000% nárůst oproti předchozím sezónám. Vzhledem k tomu, že samotná platforma Ticketportal žádný výpadek nezaznamenala ani neodhalila, můžeme nyní společně s nimi potvrdit, že šlo o koordinovaný hackerský útok mířený na aplikaci Slavia,” sdělil Ticketportal.
“Aby se podobná situace neopakovala, rozhodl se poskytovatel před opětovným spuštěním prodeje provést potřebná technická a bezpečnostní opatření. Na těch nyní intenzivně pracuje a zároveň provádí interní šetření okolností útoku. Společnost Ticketportal nám také potvrdila, že celou záležitost předá orgánům činným v trestním řízení. Ticketingový tým klubu momentálně společně s týmem Ticketportalu připravil nový harmonogram prodeje sezónních vstupenek,” doplnila Slavia.