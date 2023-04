Slovenská televize dostane z rozpočtu asi 160 milionů eur ročně

Autor: RTVS

Slovenská vláda schválila zákon o budoucím financování Rozhlasu a televize Slovenska (RTVS). Od 1. července skončí televizní poplatky, místo nich dostane národní televize příspěvek ve výši 0,15 % HDP.





V roce 2024 by tedy mělo jít asi o 160 milionů eur (v přepočtu zhruba 3,8 miliardy Kč).





Slovenský telerozhlas dosud žije z poplatků od domácností a firem, ke kterým už nyní dostává kompenzační příspěvek ze státního rozpočtu na základě smlouvy se státem.

„Abychom si uvědomili rozdíl, který náš návrh zákona představuje – zatímco letos RTVS očekávala příjmy z koncesionářských poplatků ve výši zhruba 83 milionů eur, plus smlouva se státem činila 31 milionů eur, celkem tedy 114 milionů eur, nyní by měla získat až 160 milionů eur. Výše investic do RTVS se tak zvýší o 46 milionů,“ poznamenala ministryně kultury Natália Milanová.

Dosavadní smlouva se státem zanikne.

„Schválený návrh příspěvku ve výši 0,15 % HDP vnímám jako kompromisní řešení celého problému financování RTVS, které zajistí stabilitu a fungování média veřejné služby v takovém rozsahu, jako je tomu nyní u všech provozovaných programových služeb,“ reagoval generální ředitel RTVS Ľuboš Machaj.

„Nebude to stačit na splnění strategických cílů, které jsme si naplánovali, jako jsou rekonstrukce budov nebo vyrovnání technologického dluhu, se kterým se RTVS dlouhodobě potýká,“ dodal.

Zákon ještě musí projednat parlament. Národní rada by se k tématu měla dostat na květnovém zasedání.

Ministryně kultury rovněž oznámila, že parlamentu bude předložen návrh ústavního zákona, který by ještě důrazněji chránil nezávislé financování RTVS a odradil tak politiky od zasahování do její činnosti a vysílání.