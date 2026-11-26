Obdoba Booking.com, ale se zaměřením na jachty a lodě, slovensko-česká platforma Boataround, získala nové peníze od investorů. Celkem 7 milionů eur, tedy přes 170 milionů Kč, má směřovat mimo jiné na růst na nové trhy. Příští rok chce mimo jiné posílit v Austrálii, na Novém Zélandu a v USA.
Zakladatelé projektu Jana Escher a Pavel Pribiš kdysi pracovali u známé celosvětové platformy pro rezervaci ubytování Booking.com. Rozhodli se stejný princip přenést i do světa lodí a jachet a v roce 2016 vytvořili Boataround jako platformu pro rezervaci lodí a jachet.
„Dosud jsme investovali hlavně do expanze v Evropě a rozšiřování nabídky destinací ve Středomoří,“ říká Pribiš, generální ředitel společnosti. Získané peníze mají směřovat i na služby a přibýt mají i nové destinace v Indickém oceánu.
Na Boataround majitelé lodí nabízejí k dispozici svá plavidla pro zájemce, z uskutečněné rezervace si platforma bere provizi. Naopak zájemci o pronájem lodí a jachet si můžou vybrat konkrétní plavidlo a destinaci z nabídky a pro loď případně zarezervovat i kapitána.
Firma uvádí, že se u ní počet rezervací mezi roky 2021 a 2025 více než ztrojnásobil, konkrétní číslo ale neposkytuje. Zákazníci na platformě ohodnotili své plavby už více než 30 tisíckrát. Společnost se podle platformy Crowdberry, která nabízí investici do ní, přehoupla do zisku. Nabízí přes 27 tisíc lodí ve 2,7 tisíce marínách a stovce zemí světa. Víc než polovina rezervací směřuje do Chorvatska, nejvíce klientů přichází z Německa.
Nynější investiční kolo vedl pražský Reflex Capital a účastnily se ho Crowdberry a zakladatelé společnosti. Firma teď chce mimo jiné začít nabízet víc menších lodí a kratších pronájmů.