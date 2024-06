Slovenský parlament zrušil RTVS, už za deset dnů vznikne STVR

Autor: RTVS

Slovenští vládní poslanci schválili zrušení Rozhlasu a televize Slovenska (RTVS). Od července nahradí současné veřejnoprávní médium nová instituce s názvem Slovenská televize a rozhlas (STVR).





Opoziční poslanci před hlasováním na protest opustili sál. Zákon připravený ministerstvem kultury pod vedením Martiny Šimkovičové (SNS) podpořilo všech 78 přítomných poslanců Národní rady. Vládní poslanci reagovali na odchod opozičních zákonodárců potleskem. „Jak sladký život by to byl bez opozice,“ prohlásil poslanec Roman Michelko ze Slovenské národní strany. Na Facebook pak umístil stručné prohlášení: „Schváleno. RTVS končí. Machaj končí.“

Generální ředitel RTVS Ľuboš Machaj na archivním snímku s ministryní kultury Martinou Šimkovičovou (SNS). Autor: Ján Zemiar

Zrušením RTVS totiž zanikne i funkce současného generálního ředitele Ľuboše Machaje. Ředitele nové STVR vybere Rada STVR, ale ta také teprve musí vzniknout. Pět jejích členů vybere Národní rada a čtyři členy ministerstvo kultury. V mezidobí, které potrvá asi tři měsíce, povede veřejnoprávní rozhlas a televizi statutární zástupce. Vznikne Etická komise, která se bude zabývat prohřešky proti etickému kodexu.

Zrušení RTVS by teoreticky mohl ještě zpomalit nový prezident Peter Pellegrini, pokud by zákon nepodepsal a vrátil ho parlamentu. K tomu ho dnes vyzvaly opoziční strany, které se chtějí obrátit i na Ústavní soud. Část zaměstnanců RTVS protestovala proti přijetí zákona v průvodu, který dnes prošel od Slovenského rozhlasu k Národní radě.

„Je to černý den pro nezávislý veřejnoprávní prostor na Slovensku. Je to černý den pro mediální prostor na Slovensku. A je to černý den pro občanskou společnost na Slovensku. Je smutné, že 35 let po listopadu '89 se ukazuje, že tento stát drží ve svých rukou politici a oligarchové, a ti určují budoucnost Slovenska,“ vyjádřil se generální ředitel RTVS Ľuboš Machaj.

„Věřím, že schválením tohoto zákona se nám podaří vrátit slovenské diváky a posluchače k ​​Slovenské televizi a rozhlasu a pořady a zpravodajství veřejnoprávní televize a rozhlasu všem občanům Slovenska. Udělali jsme první krok k tomu, aby byly ve vysílání STVR opět pořady, seriály i dokumentární cykly vytvořené pro celé spektrum zájemců o kvalitní původní tvorbu,“ řekla po hlasování ministryně kultury Martina Šimkovičová.