Slovenský poslanec popsal, jaké personální změny čekají RTVS

Autor: RTVS

Předseda mediálního výboru slovenského parlamentu otevřeně promluvil o tom, jak se změní národní televize a rozhlas po přijetí nového zákona. Avizoval například konec moderátorů hlavního diskusního pořadu.

Poslanec Roman Michelko (SNS) přiblížil očekávané změny na setkání s posluchači konspiračního internetového rádia InfoVojna. „Nebudete už muset sledovat jenom InfoVojnu, i Slovenská televize už bude lepší,“ ujistil publikum.

„Po inauguraci nového prezidenta bude přijat zákon, platit bude od 1. července. Do 7. července se volí radní, potom do 30 dnů bude výzva na nového ředitele a v půlce srpna máme nového ředitele. V září a říjnu už Jančkárku a Makaru neuvidíte. Myslím, že to je velký bonus,“ rozvedl plánované změny.

Narážel tím na moderátory Martu Jančkárovou a Marka Makaru, kteří provázejí nedělní diskusí Za 5 minut 12. „Konečně někdo otevřeně přiznal, proč je potřeba přijmout nový zákon a zrušit RTVS,“ reagovala na poslancova slova Marta Jančkárová na sociálních sítích. Moderátorka provází různými politickými diskusemi dlouhá léta, loni měla dokonce přechodně přidělenou policejní ochranu kvůli slovním útokům a výhrůžkám od sympatizantů některých politiků.

Vláda Roberta Fica chce přijmout nový zákon, jímž zruší současný Rozhlas a televizi Slovenska a obratem ho nahradí jinou institucí pod upraveným názvem Slovenská televize a rozhlas (STVR). Zákon už prošel prvním čtením v Národní radě, teď se jím zabývají výbory. Platit má hned od léta, organizační změny pak vzhledem k navržené účinnosti nastanou doslova přes noc.