Slovenský startup počítá výhodnost IT zakázek tisícovkami datových bodů. To přilákalo české investory

O tom, kdo získá IT zakázku, často nerozhodují jen schopnosti dodavatelů, ale také jejich kontakty, pověst na trhu nebo předchozí spolupráce. Slovenský startup jménem Definic takové pojetí nabourává svoji platformou, která hodnotí technologické firmy na základě tisíců datových bodů, včetně dosavadních výsledků, případových studií a aktuálních tržních cen. Jako příklad své vize uvádí zakázku, ve které jedna z předních středoevropských bankovních skupin s platformou uspořila 1,3 milionu dolarů z celkových výdajů na IT dodavatele, které by jinak během prvních pěti měsíců letoška vyšplhaly na 6,2 milionu dolarů.
Definic přesvědčil investory, od nichž na další růst získal 2,9 milionu dolarů (přes 60 milionů Kč). Financování vedl český fond J&T Ventures, zapojil se Seed Starter České spořitelny a Slovak Investment Holding (SIH). S penězi se chce startup rozšířit v regionu DACH, ve Velké Británii a Spojených státech.
Firma zároveň sází na rostoucí význam umělé inteligence, která podle jejích zakladatelů ještě více komplikuje posouzení skutečných schopností technologických dodavatelů. Schopnost oddělit marketing od reálných výsledků má být jedním z hlavních důvodů rostoucí poptávky po datově řízeném výběru IT partnerů, říkají zakladatelé.
Košický startup založili Lukáš Řezanina, Robert Dečman a Michal Mušinka pod názvem Nordics, přejmenování oznámili spolu se seedovou investicí.