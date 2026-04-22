Sněmovna nebude tento týden volit členy Rady České televize

Filip Rožánek
Dnes
Poslanecká sněmovna - ilustrační foto

Vládní koalice nebude na program středečního jednání sněmovny navrhovat volební body, mezi které patří také hlasování o nových členech Rady České televize. Médiím to v úterý večer řekl předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD). Volební body zůstanou stranou celý tento týden.

Opoziční strany v úterý oznámily, že budou obstruovat jednání sněmovny, aby na plánovanou volbu televizních radních nedošlo. Upozorňují, že mezi favority na pozice v Radě České televize jsou lidé, kteří veřejnoprávnímu médiu způsobili zhruba čtyřmilionovou škodu. Jde o radní, kteří už v kontrolním orgánu zasedali od roku 2020 a podpořili nezákonné odvolání členů Dozorčí komise Rady ČT. Nyní usilují o mandáty na další šestileté funkční období.

Dalším důvodem pro obstrukce je nahrávka publikovaná serverem Forum24. Na záznamu zní hlasy podobné dosavadním členům Rady ČT Pavlu Matochovi a Romanu Bradáčovi. Baví se spolu o úplatku za blíže neupřesněnou volbu. Jméno člověka, který měl proces finančně ovlivňovat, není na záznamu srozumitelné. Pavel Matocha i Roman Bradáč odmítli, že by spolu takový rozhovor vedli, podle Matochy jde o záznam generovaný umělou inteligencí. Oba radní zároveň oznámili, že na server podají žalobu. Redakce Forum24 si za zveřejněným materiálem stojí, web zveřejnil původnívyčištěnou verzi záznamu.

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

