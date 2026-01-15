Lupa.cz  »  Sociální síť X už nebude na fotkách umožňovat svlékání skutečných lidí do bikin, slíbila firma

Sociální síť X už nebude na fotkách umožňovat svlékání skutečných lidí do bikin, slíbila firma

David Slížek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Elon Musk a X Autor: Depositphotos

Sociální síť  X po vlně kritiky a hrozících vyšetřováních v několika zemích mění pravidla týkající se svlékání skutečných osob na obrázcích pomocí AI chatbotu Grok. 

„Přijali jsme technologická opatření, která účtu Grok zabraňují v úpravách obrázků skutečných lidí tak, že jsou zobrazeni v odhalujícím oblečení jako jsou bikiny. Toto omezení se vztahuje na všechny uživatele, včetně předplatitelů,“ napsala sociální síť X na jednom ze svých oficiálních účtů.    

Generování obrázků a jejich úprava prostřednictvím chatbotu Grok na X je také nyní dostupná jen pro platící uživatele. „Blokujeme také vytváření obrázků skutečných osob v bikinách, spodním prádle a podobném oděvu v zemích, kde to není legální,“ dodala firma amerického podnikatele Elona Muska.

Klamání uživatelů a neprůhlednost. Sociální síť X dostala pokutu od Evropské komise Přečtěte si také:

Klamání uživatelů a neprůhlednost. Sociální síť X dostala pokutu od Evropské komise

Opatření přicházejí poté, co si na vytváření odhalených fotek nebo na úpravu existujících snímků skutečnách lidí do odhalené podoby koncem loňského začali stěžovat někteří uživatelé. Grok přitom umožňoval také vytváření odhalených snímků nezletilých

Malajsie a Indonézie kvůli tomu začaly blokovat přístup uživatelů na X. Britský regulační úřad Ofcom oznámil zahájení oficiálního vyšetřování sítě kvůli možnému šíření nelegálního obsahu a dětské pornografie. Své vlastní vyšetřování spustil v USA i kalifornský nejvyšší státní zástupce Rob Bonta.

Irsko plánuje v čele EU prosazovat konec anonymity na sociálních sítích a ověřování věku Přečtěte si také:

Irsko plánuje v čele EU prosazovat konec anonymity na sociálních sítích a ověřování věku

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

David Slížek

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Čtěte dále

Dále u nás najdete

Velký rozcestník změn v roce 2026, které se týkají podnikatelů

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Šest užitečných funkcí Chromu, které snadno přehlédnete

Další digitální rádia přicházejí na velké vysílače

Kdo musí podat do konce ledna přiznání k dani silniční?

eGovernment 2025: eDoklady a digitalizace „pod Babišem“

Bitcoinoví těžaři uzavřeli nejúspěšnější rok v historii

Slevy na dani v roce 2025 a v roce 2026

Daně 2026: Výhody pro startupy, družstevníky či majitele akcií

Začneme platit v e-shopech kryptoměnami?

Nejobávanější ransomwarové gangy útočí i u nás

První aktualizace Chrome v roce 2026 řeší kritickou zranitelnost

Vyzkoušejte osvědčený recept na špagety carbonara

Lékaři umí vyměnit srdeční chlopeň i bez velkého řezu hrudníkem

Výhled datových center pro rok 2026: pět klíčových trendů

Pamětí je málo, trh počítačů nejspíš letošní úspěch nezopakuje

Máte poslední den na přihlášení k paušální dani OSVČ

Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci v roce 2026

Pracovní úrazy v roce 2026 podle nových pravidel

Změny v pohotovostech: Kde všude je zavřeli

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).