Lupa.cz

Soud povolil prodej značek TV Barrandov, pořadů i dabingu

Filip Rožánek
Dnes
2 nové názory

Sdílet

Policie Delta Autor: Tomáš Soukup/Instagram TV Barrandov
Policie Delta
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Městský soud v Praze povolil prodej ochranných známek a televizního archivu zadlužené společnosti Barrandov Televizní Studio. 

Pondělní usnesení je dostupné v insolvenčním rejstříku. V soupisu majetku jsou vlastní pořady i české znění zahraničních titulů. Insolvenční správce může prodat také Škodu Octavia, jejíž hodnotu vyčíslil na 150 tisíc korun. Je u ní poznámka „Policie Delta“, což je seriál s hranými policejními zásahy.

Soubor ochranných známek zahrnuje názvy TV Barrandov a Televize Barrandov, různé podoby televizních log i značky spojené s jednotlivými pořady. V soupisu jsou například Animáček, Profesionálové nebo názvy a loga kanálů Kino Barrandov a Krimi Barrandov. 

Vlastní tvorbu zastupují mimo jiné seriály Bezdružice, Doktorka Kellerová a Policie Delta, pořady Soudkyně Barbara, Soudce Alexander, Nebezpečné vztahy či Na rovinu se Soukupem. Ve stejné příloze soupisu jsou české dabingy zahraničních filmů a seriálů, například titulů Paulina a Leonard nebo Velkolepé století IV.

Vstoupit do diskuse (2 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Dopadá na vás zdražování hardwaru a elektroniky kvůli cenám pamětí?

Zobraz výsledek


CIF: AI, chování publika a důvěryhodnost v online světě médií a marketingu
VÍC INFO
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).