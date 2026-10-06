Soud povolil prodej značek TV Barrandov, pořadů i dabingu

Městský soud v Praze povolil prodej ochranných známek a televizního archivu zadlužené společnosti Barrandov Televizní Studio.
Pondělní usnesení je dostupné v insolvenčním rejstříku. V soupisu majetku jsou vlastní pořady i české znění zahraničních titulů. Insolvenční správce může prodat také Škodu Octavia, jejíž hodnotu vyčíslil na 150 tisíc korun. Je u ní poznámka „Policie Delta“, což je seriál s hranými policejními zásahy.
Soubor ochranných známek zahrnuje názvy TV Barrandov a Televize Barrandov, různé podoby televizních log i značky spojené s jednotlivými pořady. V soupisu jsou například Animáček, Profesionálové nebo názvy a loga kanálů Kino Barrandov a Krimi Barrandov.
Vlastní tvorbu zastupují mimo jiné seriály Bezdružice, Doktorka Kellerová a Policie Delta, pořady Soudkyně Barbara, Soudce Alexander, Nebezpečné vztahy či Na rovinu se Soukupem. Ve stejné příloze soupisu jsou české dabingy zahraničních filmů a seriálů, například titulů Paulina a Leonard nebo Velkolepé století IV.