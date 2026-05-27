Soud rozhodl o ukončení provozu držitele licencí Barrandov Kino a Barrandov Krimi

Případ zadlužené TV Barrandov dospěl k očekávanému rozhodnutí. Městský soud v Praze ve středu 27. května vydal usnesení, jímž ukončuje provoz akciové společnosti Barrandov Televizní Studio. Na tu jsou v současné době napsané licence dvou menších stanic z celé skupiny: Barrandov Kino a Barrandov Krimi.
Soud tak vyhověl návrhu insolvenčního správce Davida Jánošíka, podle něhož se provoz vysílatele stal ekonomicky i fakticky neudržitelným. Reklamní tržby společnosti Barrandov Televizní Studio se v prvním čtvrtletí roku 2026 propadly hluboko pod úroveň měsíčních nákladů a krátce před prohlášením konkursu navíc obdržela výpověď z pronajatých prostor.
Návrh na ukončení provozu podal insolvenční správce 19. května. Od února 2026 podle něj společnost generuje ztrátu v řádu milionů korun měsíčně. Průměrné měsíční tržby z hlavní činnosti dosahovaly v loňském roce 13,3 milionu korun, v prosinci 2025 ale klesly na 11,75 milionu a od ledna 2026 pokles dále zrychlil. V březnu se tržby propadly na 8,08 milionu korun, tedy zhruba o 39 procent pod úroveň loňského průměru.
Měsíční náklady společnosti se přitom v roce 2026 pohybují v průměru kolem 13,5 milionu korun a podle insolvenčního správce není prostor pro jejich zásadní snížení. Naopak vlivem inflace a růstu cen energií a služeb mají rostoucí tendenci.
Působnost věřitelského výboru v tuto chvíli vykonává sám insolvenční soud. Tříčlenný výbor přestal být usnášeníschopný v dubnu 2026 poté, co došlo k zániku jednoho z jeho členů, společnosti Czech Digital Group. Ta se k 9. dubnu sloučila se společností České Radiokomunikace. Zbývající dva členové výboru, společnosti Gomanold a RN Pohledávková development, vyslovili s ukončením provozu souhlas.
Úpadek společnosti Barrandov Televizní Studio zjistil pražský městský soud 31. července 2024 a současně povolil řešení úpadku reorganizací. Reorganizace se ale nezdařila a 23. dubna 2026 ji soud přeměnil v konkurs. Proti dnešnímu rozhodnutí o zastavení provozu se nelze odvolat, na 24. června 2026 je zároveň svolána schůze věřitelů.
Majitel TV Barrandov Jan Čermák v uplynulých týdnech uvedl, že chce zachovat vysílání na hlavním kanálu. Držitelem licence k vysílání hlavního programu je od loňského jara společnost S-24 akvizice II z Čermákova holdingu.
Praktické důsledky dnešního rozhodnutí dále zjišťujeme.