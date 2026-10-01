Soud uvolnil Paramountu cestu k převzetí Warner Bros., spojení se očekává příští týden

Federální soud v Kalifornii schválil smír Paramountu a Warner Bros. Discovery s dvanácti americkými státy. Protože tím odpadla poslední zásadní právní překážka, obě firmy předpokládají, že v úterý 6. října oficiálně dokončí své spojení.
Soudkyně označila dohodu za spravedlivé a rozumné řešení sporu, které neodporuje zákonu ani veřejnému zájmu. Její rozhodnutí ukončilo antimonopolní žalobu dvanácti států. Uzavřený smír ukládá spojené společnosti závazné podmínky na následujících pět let. Během prvních dvou let musí uvést do amerických kin nejméně 30 filmů ročně. V dalších třech letech se minimum zvýší na 32 filmů. Nejméně čtyři tituly ročně mají pocházet od nezávislých producentů.
Každý film započítaný do tohoto minima musí zůstat v kinech nejméně 45 dnů. Na placených streamovacích službách se nesmí objevit dříve než 90 dnů po americké premiéře. Nejméně pětina filmů musí mít rozpočet alespoň 50 milionů dolarů.
Spojená společnost musí každý rok zvýšit výdaje na výrobu ve Spojených státech nejméně o 300 milionů dolarů proti společným výdajům obou firem v roce 2025. Za pět let tedy půjde nejméně o 1,5 miliardy dolarů navíc. Dalších 47,5 milionu dolarů má zamířit do školení, profesního rozvoje, filmových programů a komunitních uměleckých organizací.
Pokud firma nesplní stanovený počet filmů, musí za každý chybějící titul zaplatit 30 milionů dolarů. Jestliže nedostatek nenapraví ani během dalších šesti měsíců, bude muset prodat studio Miramax.
O podmínkách distribuce původních televizních kanálů Paramountu a Warner Bros. Discovery se musí po dobu pěti let vyjednávat odděleně. Firma zároveň musí zachovat bezplatnou streamovací službu Pluto TV nebo srovnatelnou náhradu nejméně na dosavadní úrovni.
Do 180 dnů od dokončení transakce má vzniknout pětičlenná rada pro redakční nezávislost CNN a CBS News. Tvořit ji mají zkušení novináři. Rada stanoví základní redakční pravidla a bude řešit spory týkající se jejich dodržování, nestrannosti nebo férovosti zpravodajství.
Paramount urovnal také samostatnou žalobu amerického odborového svazu scenáristů Writers Guild of America. Zavázal se mimo jiné vložit 17,5 milionu dolarů do zdravotního fondu scenáristů a pět let zachovat výchozí počet zaměstnanců CBS News zastupovaných odbory.
Paramount zároveň oznámil, že 5. října do firmy nastoupí Ynon Kreiz, dosavadní šéf hračkářské firmy Mattel. Bude mít na starosti každodenní provoz a spojování Paramountu s Warner Bros. Discovery. Dosavadní generální ředitel David Ellison zůstane předsedou správní rady a výkonným ředitelem.