Soud zkoumá převzetí firmy Activision Microsoftem, dnes bude vypovídat šéf Xboxu

Druhým dnem pokračuje soudní jednání v San Franciscu, na kterém se rozhoduje o budoucnosti společnosti Activision Blizzard. O tu má zájem Microsoft, který ji chce získat za cenu 68,7 miliardy dolarů. Proti tomu se staví regulátor, americká Federální obchodní komise (FTC). Požaduje vydání předběžného opatření, které by zabránilo transakci dokončit předtím, než 2. srpna začne samostatné soudní řízení.





FTC přitom není jediným regulačním orgánem, kterému zamýšlená transakce není po vůli. Britský antimonopolní úřad se už v dubnu rozhodl nákup zablokovat. Microsoft se odvolal a návazné řízení začne koncem července.





V sázce jsou 3 miliardy dolarů, které by Microsoft musel zaplatit Activision Blizzard jako odstupné, pokud se mu nepodaří navrhovanou akvizici uzavřít nejpozději do 18. července.

Během dneška soud vyslechne šéfa Xboxu Phila Spencera. Přehraná bude i předem natočená video výpověď šéfa konkurenčního Playstationu Jima Ryana. Už během včerejšího jednání vyšlo z předložených e-mailů najevo, že Ryan musel vědět, že oznámená dohoda s Activisionem neobsahuje záruku exkluzivity her pro Xbox. „Vůbec nejde o exkluzivitu. Jsem si naprosto jistý, že Call of Duty budeme na Playstationu vídat i v příštích letech,“ uvedl Ryan.

Toto odhalení je přitom v rozporu s argumentací Sony proti dohodě o akvizici a jejími podáními regulátorům. Oficiálně Sony uvedlo, že se obává, že by Microsoft mohl z Call of Duty vytvořit exkluzivní hru pro Xbox nebo dokonce sabotovat hotové verze hry pro Playstation.

Microsoft na to reagoval nabídkou uzavření kontraktu, podle něhož by Call of Duty měla být na Playstationu dostupná nejméně dalších 10 let. Sony dohodu zatím odmítlo podepsat. Obavy z narušení konkurence v této herní oblasti přitom bylo důvodem pro šetření britského Úřadu pro hospodářskou soutěž a trhy. Naproti tomu Evropská komise obavy z narušení exkluzivity odmítla.