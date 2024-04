Soukromým stanicím vadí reklama a sponzoring na ČT

Autor: AKTV

Asociace komerčních televizí přiblížila své představy, jak by měla vypadat média veřejné služby v České republice. Soukromým stanicím vadí reklama a sponzoring ve vysílání České televize nebo investice do sportovních práv.





Dostáváme dotazy, zda chceme zlikvidovat veřejnoprávní média. To rozhodně není náš cíl, pro nás je koexistence s nimi velice důležitá, zejména v dnešní složité geopolitické situaci. My od začátku říkáme to samé. Pojďme se na to podívat koncepčně, definujme roli veřejnoprávních médií a z toho pak vyjde, kolik na to potřebují peněz, řekla prezidentka asociace Klára Brachtlová v rozhovoru pro iDnes.





Soukromé stanice považují za zásadní dva okruhy – definici veřejné služby a její financování.

„Podle nás je na místě ptát se, zda by Česká televize měla investovat horentní sumy například do velmi drahých sportovních soutěží, které v zahraničí obvykle vysílají komerční sportovní kanály. Je pochopitelné, že když si diváci na podobný obsah zdarma dostupný na ČT4 zvykli, bylo by velmi nepopulární to přestat vysílat,“ podotkla Brachtlová.

Komerční média jsou existenčně závislá na příjmech z reklamy. Proto si myslíme, že veřejnoprávní média mají být financována buď z koncesionářských poplatků, případně ze státního rozpočtu a neměla by mít tendenci ani možnost profitovat a realizovat výnosy z reklamy, pokračovala prezidentka Asociace komerčních televizí.

Nechceme oslabit Českou televizi tím, že jí vezmeme reklamu, to je na tom jen malá část. V oblasti obchodních sdělení je pro nás větším tématem sponzoring. Pásmo sponzorských vzkazů na České televizi už je nyní téměř zaměnitelné s reklamním blokem. Zákon sice není porušován, ale je tímto způsobem de facto obcházen a my si myslíme, že takhle to původně nebylo zamýšleno, argumentuje televizní manažerka.

Zákon o České televizi nyní umožňuje využívat reklamu a sponzoring jen jako doplňkový výnos veřejnoprávní televize. Vysílání reklamy je povoleno na stanicích ČT2 a ČT sport, limit je 0,5 % denního vysílacího času (tedy kolem sedmi minut za den). V hlavním vysílacím čase od 19 do 22 hodin nesmí být více než 6 minut reklam v jedné vysílací hodině.

Výnosy z prodeje reklamy na programu ČT2 musí Česká televize podle zákona odvést do Státního fondu kultury a nemůže je použít pro vlastní potřebu. Výnosy z reklamy na ČT sport používá televize na výrobu a vysílání pořadů se sportovní tematikou. Sponzoring omezení nemá a soudy postupně akceptovaly, že obsah vzkazů může být v zásadě shodný s běžnou reklamou, pokud není součástí výzva k přímému nákupu.

Rozpočet České televize na letošní rok předpokládá, že celkové výnosy z vysílání reklamy dosáhnou 130 milionů korun, sponzoring a umístění produktů v pořadech pak dalších 324 milionů korun.