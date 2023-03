SpaceX a T-Mobile letos spustí dokrývače mobilních sítí z vesmíru

Společnosti SpaceX a T-Mobile začnou ještě letos testovat službu, která mobilním telefonům umožní v místech s nedostatečným pokrytím využívat satelitního připojení. Jako první o tom informovala CNBC. Společnost Elona Muska tím chce skoncovat s dobou, kdy se z odlehlých oblastí nebylo možné dovolat a přezdívalo se jim proto „mrtvé zóny“.





Bude tím možné dosáhnout pokrytí i v mnoha nejodlehlejších místech, které byly doposud tradičním mobilním signálem nedosažitelné. Nová síť bude využívat satelity Starlink a středního pásma 5G spektra.





O to, kdo první zprovozní síť s využitím satelitní konektivity, soupeří hned několik firem. Společnost Amazon připravuje ve spolupráci s Verizonem projekt širokopásmového připojení Kuiper. Zatím však žádné satelity do vesmíru nevypustila. A do stejné oblasti chce proniknout i Apple. Do řešení kombinujícího satelitní síť a pozemní stanice od subjektů, jako je Globalstar, investoval už téměř půl miliardy dolarů.

Pozadu nezůstávají ani menší hráči. Startup Lynk pracuje na obousměrných SMS zprávách přes družice. Nedávno obdržel povolení regulátora FCC k rozmístění a provozu satelitů na nízké oběžné dráze. Také společnost AST SpaceMobile má v plánu provozovat vlastní salitetní síť, která by poskytovala širokopásmové mobilní připojení po celém světě. Svůj první zkušební satelit vypustila loni.

Proti tomu SpaceX má ve vesmíru už přibližně čtyři tisíce satelitů Starlink. Ve svém závodě poblíž Seattlu stíhá vyrábět šest družic denně. Nedávno pak začala s implementací výkonnějších satelitů V2 Mini, které údajně mají čtyřnásobnou přenosovou kapacitu oproti předchozí generaci.