Spamujete, zablokujeme vám účet na tři dny, dozvídají se překvapení uživatelé Twitteru

Řada uživatelů Twitteru v těchto dnech dostává automaticky generovanou zprávu, že porušují pravidla této sociální sítě a kvůli rozesílání spamu je jejich účet omezen, a to i přesto, že evidentně žádná pravidla nepřekračují. Případem, o kterém informoval Evening Standard, se už zabývá bezpečnostní tým Twitteru.

Lidé si stěžují na sociálních sítích, že jejich účet je na 3 dny zablokován. Hashtag #Spam se na Twitteru dostal mezi trendující témata, z čehož lze usuzovat, že půjde o rozsáhlejší problém.

Podobné symptomy se projevily v této síti už v květnu, kdy některé účty byly automaticky odhlášeny a před dalším přihlášením musely absolvovat test pro odlišení skutečného uživatele od bota. Dalším lidem pak byly dočasně omezeny některé interakce.

NEWS: Some Twitter users have been hit with an automated message saying that, due to violation of Spam policy, their account has been restricted for 3 days.



Twitter staff have confirmed the team are already working to fix it. pic.twitter.com/vwi5sIWQHS