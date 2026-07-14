Sportovní kanál TV Prima bude vysílat v DVB-T2 Multiplexu 24

Chystaná sportovní stanice televize Prima se objeví mimo jiné v nabídce bezplatného celoplošného DVB-T2 Multiplexu 24, který provozuje společnost Digital Broadcasting. Operátor o tom informoval na svých webových stránkách.
Bude to poprvé, kdy Prima využije k šíření svého nového programu kapacitu sítě tohoto operátora. Na programové pozici chystaného kanálu momentálně svítí stručné textové oznámení, že stanice zahájí vysílání v průběhu srpna.
Skupina Prima pořádá 6. srpna tiskovou konferenci k podzimnímu programovému schématu. Slibuje, že představí nové seriály, reality show a zábavu. „Navíc společně odstartujeme nový sportovní kanál Prima sport,“ upozorňuje pozvánka pro novináře.
Podle doprovodné grafiky se diváci mohou těšit mimo jiné na volejbalové nebo florbalové přenosy. Prima už spuštění sportovního kanálu propagovala také během sobotního vysílání ženského finále Wimbledonu na hlavní stanici.