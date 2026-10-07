Spotify rozšíří možnost poslouchat a kupovat audioknihy i do Česka a na Slovensko

Hudební streamingová služba Spotify oznámila, že do konce letošního roku rozšíří možnost poslechu a nakupování audioknih z dnešních 22 na celkem 180 zemí světa. Má mezi nimi být i Česká republika a Slovensko.
Všichni uživatelé v pokrytých zemích mají získat možnost audioknihy na Spotify nakupovat. Podle dostupných informací je nákup na vybraných trzích momentálně možný jen ve webovém rozhraní nebo desktopové aplikaci Spotify (poslouchat pak uživatel může i v mobilních aplikacích).
Předplatitelé balíčku Premium navíc mají v rámci předplatného dostat kvótu 12 hodin měsíčně na poslech audioknížek zdarma (resetuje se vždy na začatku měsíce, nespotřebovaný čas se nepřevádí a propadá). Jakmile tento čas spotřebují, budou si moct přikoupit další hodiny, nebo samostatné předplatné Audiobooks+.
U skupinových balíčků, jako je rodinné předplatné Family nebo balíček Duo, má být výchozí „čtecí“ kvóta dostupná jen správci předplatného. Ten nebude smět svůj čas s ostatním členy sdílet, ale bude jim moci hodiny dokoupit.
Spotify říká, že uživatelům na nových trzích nabídne katalog zahrnující přes 350 000 audioknížek (na svém webu pro stávající trhy se přitom chlubí celkem 700 000 tituly). Není zatím jasné, kolik z nich bude v českém nebo slovenském jazyce. Firma uvádí jen to, že s expanzí na celkem 180 trhů bude nabízet tituly ve více než 120 jazycích.
Loni Spotify oznámilo spolupráci s firmou ElevenLabs, která nabízí vydavatelům možnost strojového převodu textových knih do audia pomocí svých AI modelů.