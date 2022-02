Správce národní domény kvůli dezinformacím o Ukrajině zablokoval Aeronet a další proruské weby

Správce české domény CZ.NIC zablokoval weby šířící dezinformace spojené s rusko-ukrajinským konfliktem. Aktuálně jde o weby Aeronet.cz, Protiproud.cz, Ceskobezcenzury.cz Voxpopuliblog.cz, Prvnizpravy.cz, Czechfreepress.cz, Exanpro.cz a Skrytapravda.cz.

“Po intenzivních konzultacích s bezpečnostními složkami státu a na základě doporučení Vlády České republiky blokuje sdružení CZ.NIC vybrané dezinformační weby, které ohrožují naši národní bezpečnost. Tento zcela mimořádný krok je reakcí na vojenský útok armády Ruské federace proti svrchované Ukrajině a dezinformační kampaň, která ho provázela a stále provází,” informuje sdružení.

Změny se mohou projevit až za nějakou dobu, je to dáno technologickým designem protokolu DNS, na jehož úrovni se blokování provádí. Podobné je to také u hazardních her a nelegálních léčiv.

“Agrese Ruské federace vůči Ukrajině dlouhodobě doprovází dezinformační kampaň v řadě internetových médií, která využívají českou národní doménu. Protože se tyto informace cíleně nezakládají na pravdě a prokazatelně podněcují k šíření vykonstruovaných fám, sdělení a nestability ve společnosti, rozhodli jsme se po konzultacích s nejvyššími představiteli státu tato výrazná dezinformační internetová média zablokovat,” dodal šéf CZ.NIC Ondřej Filip.