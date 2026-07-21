Stanice AMC bude přes léto volně dostupná zákazníkům Skylinku a FreeSatu

Filmový a seriálový program AMC bude od 22. července do 1. září volně dostupný všem českým a slovenským zákazníkům satelitních platforem Skylink a FreeSat. Nabídka se týká také internetové televize Skylink Live TV.
Diváci tak budou moci AMC sledovat bez ohledu na to, zda je stanice součástí jejich běžného předplaceného balíčku.
Jedním z hlavních titulů prázdninového programu bude třetí řada seriálu The Walking Dead: Dead City. AMC ji začne vysílat 27. července, souběžně s americkou premiérou. Seriál navazuje na původní The Walking Dead a sleduje další osudy Maggie a Negana. Děj nové řady se znovu odehrává na Manhattanu, kde se hlavní postavy pokoušejí vybudovat fungující komunitu.
Stanice vedle seriálů nabízí také celovečerní filmy a další pořady vlastní produkce. Zákazníci satelitních platforem ji najdou na programové pozici 46, respektive ti slovenští na pozici 34.
|Program
|AMC
|Pozice ve FastScanu
|46
|Satelit
|Astra 23,5°E
|Kmitočet
|11 973 MHz
|Polarizace
|vertikální
|FEC
|3/4
|Symbolová rychlost
|29 900 kS/s
|Norma
|DVB-S2/8PSK
|Pilot
|ON