Ministerstvo zdravotnictví představilo první resortní strategii, která má sjednotit pravidla pro ověřování a zavádění technologií AI do zdravotní péče. Chce řešit mimo jiné ochranu dat nebo pravidla toho, jak se inovace budou hradit z veřejného zdravotního pojištění. Umělá inteligence se mezitím v českých zdravotnických zařízeních rozšířila, podle průzkumu resortu už ji využívají nebo alespoň testovaly dvě třetiny těchto institucí.
Konkrétní opatření nicméně zatím nejsou hotová. Ministerstvo je chce rozpracovat do každoročních akčních plánů, první mají vzniknout nejpozději do šesti měsíců od schválení strategie. „Na přípravě strategie se podílelo 50 odborníků z různých oblastí zdravotnictví, státní správy, akademické sféry i pacientských organizací,“ uvádí Markéta Foldyna Hellová, vrchní ředitelka sekce zdravotnických technologií Ministerstva zdravotnictví. Počítá se také s průběžným vyhodnocením v roce 2028 a závěrečným v roce 2030.
Strategie se zaměřuje na osm oblastí: technologie, vzdělávání a digitální gramotnost, etiku a regulaci, vstup inovací do zdravotnictví, úhrady z veřejného zdravotního pojištění, odborné doporučené postupy, vědu a výzkum a datovou infrastrukturu. Resort uvádí za jeden z hlavních cílů usnadnit cestu ověřených technologií do praxe.
Ministerstvo zároveň spustilo web s informacemi o AI pro pacienty i zdravotníky. Pacientům má pomoci zorientovat se v možnostech a rizicích AI včetně například rizik samodiagnostiky. Zdravotníci na něm mají najít odborná doporučení i informace o vzdělávání.
Česká asociace umělé inteligence uváděla už v lednu 2025, že AI využívá v nějaké formě 64 % nemocnic v Česku. Podle nynějšího průzkumu Ministerstva zdravotnictví v tuto chvíli nemá 39 % zařízení pro používání umělé inteligence vnitřní pravidla. Dalších skoro 30 % se řídí pouze neformálními postupy.