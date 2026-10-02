Stát opět zasahuje. Známá internetová služba dostala v Česku stopku, operátoři už ji blokují

Ministerstvo financí zařadilo na seznam nepovolených internetových hazardních her službu Kalshi. Jde o podobou platformu, jakou je populární Polymarket, který byl na seznam umístěn letos v létě. Poskytovatelé internetu v České republice nyní musí začít doménu Kalshi.com blokovat. Například u pevného připojení Vodafonu už služba není k dispozici.
Kalshi sídlí v New Yorku a podobně jako Polymarket umožňuje lidem sázet na výsledky reálných událostí z celého světa. Lze třeba predikovat rozhodnutí o úrokových sazbách, výši teplot, sledovanost filmů, výsledky voleb a tak dále.
Institut pro regulaci hazardních her (IPRH) uvedl, že Polymarket není izolovaným případem a že na mezinárodním trhu působí řada podobných platforem. Podle institutu je nutné průběžně vyhodnocovat, zda nabídka těchto služeb nenaplňuje znaky nepovolené hazardní hry podle českého práva.
IPRH dále upozorňuje, že nové digitální produkty nemohou obcházet pravidla ochrany hráčů, prevence praní špinavých peněz nebo dohledu nad trhem pouze prostřednictvím odlišné terminologie.
“Význam rozhodnutí (blokovat Kalshi) ukazuje především současná velikost platformy. Jen v září 2026 se na Kalshi zobchodovaly kontrakty v hodnotě přibližně 59,2 miliardy amerických dolarů. Oproti srpnu jde o nárůst přibližně o 48 % a Kalshi představovalo více než 80 % objemu sledovaných hlavních predikčních platforem. Od začátku roku 2026 do konce září dosáhl jeho zobchodovaný objem přibližně 238,8 miliardy dolarů,” shrnul IPRH.
“Predikční trhy se prezentují jako moderní finanční nebo informační nástroj. Ve skutečnosti však pro běžného uživatele fungují velmi podobně jako sázka: člověk vloží peníze na nejistý budoucí výsledek a čeká, zda se jeho odhad naplní. Rozdíl je často pouze v terminologii. Místo sázky se mluví o kontraktu, místo kurzu o pravděpodobnosti a místo výhry o výnosu,” argumentuje IPRH.
Ministerstvo financí nedávno rovněž upozornilo na to, že češí online influenceři mnohdy propagují nelegální hazard. Úřad je varoval před milionovými pokutami.