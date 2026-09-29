Stát rozdává miliony na kyberbezpečnost. Firmy i neziskovky si mohou sáhnout až na 2,5 milionu

Stát skrze Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) poskytne dotace na kybernetické zabezpečení zdejších firem a organizací včetně neziskovek. Získat bude možné 1,5 až 2,5 milionu korun, celkově je připraveno 30 milionů korun.
“Cílem výzvy je podpořit vznik, rozvoj a praktické ověření škálovatelných řešení, která reagují na konkrétní potřeby českého kyberbezpečnostního ekosystému. Podpořené projekty musí propojit návrh nebo vývoj řešení s jeho pilotním nasazením či praktickým ověřením, vyhodnocením dosažených výsledků a přípravou na širší využití v praxi,” informoval NÚKIB.
Jde o dotační výzvu s názvem Cyber Security Boost: Podpora vývoje, pilotního ověření a širšího využití řešení pro kybernetickou odolnost. Je určena projektům, které “mají potenciál pomoci většímu počtu organizací a přispět ke zvýšení jejich kybernetické odolnosti. Nejde pouze o vývoj nových nástrojů a služeb, ale také o jejich ověření v reálném prostředí a přípravu na širší nasazení.”
“Podpořeny budou zejména projekty s měřitelným přínosem pro širší cílovou skupinu. Každý projekt musí obsahovat alespoň jedno pilotní nasazení nebo praktické ověření a musí prokázat funkčnost, přínos i přenositelnost vytvořeného řešení. Výstupy projektů proto nesmějí být určeny pouze pro jediného příjemce nebo jednu pilotní organizaci,” doplnil kyberúřad.
Výzva má tři hlavní části:
- Škálovatelná řešení pro odolnost malých a středních podniků, zejména služby a nástroje pro sebehodnocení, prioritizaci bezpečnostních opatření nebo přípravu přenositelných implementačních balíčků.
- Implementační nástroje a služby pro compliance připravenost, správu a řízení rizik, například řešení zaměřených na požadavky regulací NIS2, CRA a DORA, bezpečnost dodavatelských řetězců, bezpečný vývoj, SBOM nebo správu zranitelností.
- Služby a technická řešení pro připravenost na incidenty, reakci a obnovu, včetně opakovatelných služeb, cvičebních scénářů nebo nástrojů pro koordinaci incidentů, testování obnovy, evidenci, eskalaci a reporting.
Příjem žádostí byl spuštěn 24. září, je možné je posílat do 30. listopadu. Podrobnosti k výzvě jsou k dispozici zde.